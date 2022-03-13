У “Росатомі” заперечили свій контроль над ЗАЕС

"Росатом" заперечив, що захоплена росіянами Запорізька АЕС перебуває під його контролем.

Джерело: МАГАТЕ

Деталі: У телефонній розмові з гедиректором МАГАТЕ Рафаелем Гроссі гендиректор "Росатому" Олексій Лихачов підтвердив, що на ЗАЕС була "обмежена кількість" співробітників "Росатому", але заперечив, що він збирався передати станцію під управління "Росатому".

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Також зазначається, що РФ повідомила МАГАТЕ, що "управління та експлуатація Запорізької та Чорнобильської АЕС здійснюється оперативним персоналом України", а російські експерти "надають консультативну допомогу".

Що передувало: Керівник ДП "НАЕК "Енергоатом" Петро Котін розповів, що на Запорізькій АЕС представники так званої військово-цивільної адміністрації приїхали на станцію, зібрали керівний персонал і повідомили, що тепер станція знаходиться у власності "Росатому". Стало відомо, що на ЗАЕС завезли 11 працівників "Росатому".