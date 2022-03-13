У “Росатомі” заперечили свій контроль над ЗАЕС

"Росатом" заперечив, що захоплена росіянами Запорізька АЕС перебуває під його контролем.

Джерело: МАГАТЕ

Деталі: У телефонній розмові з гедиректором МАГАТЕ Рафаелем Гроссі гендиректор "Росатому" Олексій Лихачов підтвердив, що на ЗАЕС була "обмежена кількість" співробітників "Росатому", але заперечив, що він збирався передати станцію під управління "Росатому".

Також зазначається, що РФ повідомила МАГАТЕ, що "управління та експлуатація Запорізької та Чорнобильської АЕС здійснюється оперативним персоналом України", а російські експерти "надають консультативну допомогу".

Що передувало: Керівник ДП "НАЕК "Енергоатом" Петро Котін розповів, що на Запорізькій АЕС представники так званої військово-цивільної адміністрації приїхали на станцію, зібрали керівний персонал і повідомили, що тепер станція знаходиться у власності "Росатому". Стало відомо, що на ЗАЕС завезли 11 працівників "Росатому".