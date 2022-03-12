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Окупанти "приєднали" до Росатому захоплену ЗАЕС та привезли 11 інженерів

Роман ПетренкоСубота, 12 березня 2022, 08:36

Керівник ДП "НАЕК "Енергоатом" Петро Котін розповів, що на Запорізькій АЕС зібрали керівний персонал і повідомили, що тепер станція знаходиться у власності "Росатому".

Джерело: Котін, якого цитує "Енергоатом"

Пряма мова Котіна: "Представники так званої військово-цивільної адміністрації приїхали на станцію, зібрали менеджмент. Вони прізвища свої не називають – кажуть лише, що вони є представниками військово-цивільної адміністрації.

Вони заявили менеджменту, що це зараз станція "Росатому", і більше вона Україні не належить - мовляв, зайшли сюди надовго і це зараз територія орди, тому атомна станція має працювати відповідно до указів "Росатому".

Upd. Учора, 11 березня, на ЗАЕС завезли цивільних росіян. Вже 12 березня стало відомо, що їх 11, усі працівники Росатому.

За словами представника цієї групи, їх направили "для оцінки ядерної та радіаційної безпеки після обстрілів і захоплення станції, а також надання допомоги з ремонтами".

Нагадаємо: Раніше повідомлялося, що "Росатом", у склад якого входить декілька сотень підприємств атомної галузі країни-загарбника, бере участь у захопленні Запорізької атомної станції.

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Теми: ЗапоріжжяАЕСРосіявійна
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