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В "Росатоме" отрицают свой контроль над ЗАЭС

Анастасия КалатурВоскресенье, 13 марта 2022, 03:00
В Росатоме отрицают свой контроль над ЗАЭС
ФОТО: GETTY

"Росатом" возразил, что захваченная россиянами Запорожская АЭС находится под его контролем.

Источник: МАГАТЭ

Детали: В телефонном разговоре с гедиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев подтвердил, что на ЗАЭС было "ограниченное количество" сотрудников "Росатома", но возразил, что он собирался передать станцию ​​под управление "Росатома".

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Также отмечается, что РФ сообщила МАГАТЭ, что "управление и эксплуатация Запорожской и Чернобыльской АЭС осуществляется оперативным персоналом Украины", а российские эксперты "оказывают консультативную помощь".

Что предшествовало: Руководитель ГП "НАЭК "Энергоатом" Петр Котин рассказал, что на Запорожской АЭС представители так называемой военно-гражданской администрации приехали на станцию, собрали руководящий персонал и сообщили, что теперь станция находится в собственности "Росатома". ЗАЭС завезли 11 работников "Росатома".

Темы: ЗапорожьеАЭСРосcиявойна
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