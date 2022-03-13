В "Росатоме" отрицают свой контроль над ЗАЭС
"Росатом" возразил, что захваченная россиянами Запорожская АЭС находится под его контролем.
Источник: МАГАТЭ
Детали: В телефонном разговоре с гедиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев подтвердил, что на ЗАЭС было "ограниченное количество" сотрудников "Росатома", но возразил, что он собирался передать станцию под управление "Росатома".
Также отмечается, что РФ сообщила МАГАТЭ, что "управление и эксплуатация Запорожской и Чернобыльской АЭС осуществляется оперативным персоналом Украины", а российские эксперты "оказывают консультативную помощь".
Что предшествовало: Руководитель ГП "НАЭК "Энергоатом" Петр Котин рассказал, что на Запорожской АЭС представители так называемой военно-гражданской администрации приехали на станцию, собрали руководящий персонал и сообщили, что теперь станция находится в собственности "Росатома". ЗАЭС завезли 11 работников "Росатома".