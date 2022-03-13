Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Британія платитиме £350 своїм громадянам за надання житла біженцям з України

Ольга Глущенко Неділя, 13 березня 2022, 04:42
Британія платитиме £350 своїм громадянам за надання житла біженцям з України
фото: pixabay

Британія виплачуватиме 350 фунтів стерлінгів своїм громадянам, які нададуть прихисток біженцям з України.

Джерело: Reuters

Деталі: Нова програма під назвою "Будинки для України" дозволить біженцям приїхати до Британії, навіть якщо вони не мають родинних зав’язків, заявив уряд у неділю.

Реклама:

Британія буде платити своїм громадянам 350 фунтів стерлінгів (456 доларів) на місяць, якщо вони зможуть запропонувати біженцям вільну кімнату або квартиру мінімум на 6 місяців.

Відповідно до програми "Будинки для України" представники громадськості, благодійні організації, підприємства та громадські групи повинні запропонувати житло для біженців через відповідну веб-сторінку до кінця наступного тижня.

Уряд Британії зіткнувся з критикою через затримки з прийомом біженців.

ВІДЕО ДНЯ

Законодавці від усіх провідних політичних партій закидають уряду те, що українці повинні отримати візи для того, щоб прибути у Британію. Вони назвали це "пріоритетом бюрократії над добробутом тих, хто тікає від війни".

Нагадаємо: Велика Британія відправила до Молдови гуманітарну допомогу для українців, які виїхали туди через війну.

Теми: Велика БританіяУкраїнабіженцівійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

Усі новини...
Велика Британія
Британська розвідка розповіла, як РФ намагається захистити від атак Кримський міст
У боях в Україні загинув 22-річний доброволець із Британії
Новий глава Міноборони Британії пообіцяв підтримувати Україну
Останні новини
10:03
Польський посадовець хоче на 20 років закрити агроринок для України після її вступу до ЄС
09:47
Донеччина: росіяни вбили та поранили ще декількох цивільних
09:31
Франція повідомила про загибель свого дипломата в Газі
09:16
відеоБПЛА атакували військовий аеродром у Ростовській області – ЗМІ
08:57
фотоМолдова проводить військові навчання поблизу Придністров'я
08:40
фотоОкупанти наростили кількість ударів по Запорізькій області, є поранені цивільні
08:23
На фронті знищені ще 1250 росіян, 19 їхніх танків та 37 артсистем
07:51
фото, відеоНа Одещині збитий дрон впав на приватний будинок і вибухнув. Загинув чоловік
07:37
За добу на фронті відбулось 89 бойових зіткнень, окупанти наступають на шести напрямках − Генштаб
07:10
На півдні Сектора Гази загинув французький дипломат – МЗС Франції
Усі новини...
Реклама: