Британія платитиме £350 своїм громадянам за надання житла біженцям з України

Британія виплачуватиме 350 фунтів стерлінгів своїм громадянам, які нададуть прихисток біженцям з України.

Джерело: Reuters

Деталі: Нова програма під назвою "Будинки для України" дозволить біженцям приїхати до Британії, навіть якщо вони не мають родинних зав’язків, заявив уряд у неділю.

Британія буде платити своїм громадянам 350 фунтів стерлінгів (456 доларів) на місяць, якщо вони зможуть запропонувати біженцям вільну кімнату або квартиру мінімум на 6 місяців.

Відповідно до програми "Будинки для України" представники громадськості, благодійні організації, підприємства та громадські групи повинні запропонувати житло для біженців через відповідну веб-сторінку до кінця наступного тижня.

Уряд Британії зіткнувся з критикою через затримки з прийомом біженців.

Законодавці від усіх провідних політичних партій закидають уряду те, що українці повинні отримати візи для того, щоб прибути у Британію. Вони назвали це "пріоритетом бюрократії над добробутом тих, хто тікає від війни".

Нагадаємо: Велика Британія відправила до Молдови гуманітарну допомогу для українців, які виїхали туди через війну.