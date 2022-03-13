Британія платитиме £350 своїм громадянам за надання житла біженцям з України
Британія виплачуватиме 350 фунтів стерлінгів своїм громадянам, які нададуть прихисток біженцям з України.
Джерело: Reuters
Деталі: Нова програма під назвою "Будинки для України" дозволить біженцям приїхати до Британії, навіть якщо вони не мають родинних зав’язків, заявив уряд у неділю.
Британія буде платити своїм громадянам 350 фунтів стерлінгів (456 доларів) на місяць, якщо вони зможуть запропонувати біженцям вільну кімнату або квартиру мінімум на 6 місяців.
Відповідно до програми "Будинки для України" представники громадськості, благодійні організації, підприємства та громадські групи повинні запропонувати житло для біженців через відповідну веб-сторінку до кінця наступного тижня.
Уряд Британії зіткнувся з критикою через затримки з прийомом біженців.
Законодавці від усіх провідних політичних партій закидають уряду те, що українці повинні отримати візи для того, щоб прибути у Британію. Вони назвали це "пріоритетом бюрократії над добробутом тих, хто тікає від війни".
Нагадаємо: Велика Британія відправила до Молдови гуманітарну допомогу для українців, які виїхали туди через війну.