Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Британія платитиме £350 своїм громадянам за надання житла біженцям з України

Ольга Глущенко Неділя, 13 березня 2022, 05:42
фото: pixabay

Британія виплачуватиме 350 фунтів стерлінгів своїм громадянам, які нададуть прихисток біженцям з України.

Джерело: Reuters

Деталі: Нова програма під назвою "Будинки для України" дозволить біженцям приїхати до Британії, навіть якщо вони не мають родинних зав’язків, заявив уряд у неділю.

Британія буде платити своїм громадянам 350 фунтів стерлінгів (456 доларів) на місяць, якщо вони зможуть запропонувати біженцям вільну кімнату або квартиру мінімум на 6 місяців.

Відповідно до програми "Будинки для України" представники громадськості, благодійні організації, підприємства та громадські групи повинні запропонувати житло для біженців через відповідну веб-сторінку до кінця наступного тижня.

Уряд Британії зіткнувся з критикою через затримки з прийомом біженців.

Законодавці від усіх провідних політичних партій закидають уряду те, що українці повинні отримати візи для того, щоб прибути у Британію. Вони назвали це "пріоритетом бюрократії над добробутом тих, хто тікає від війни".

Читайте нас у Telegram. Підписуйтесь на наш канал "УП. Стрічка"

Нагадаємо: Велика Британія відправила до Молдови гуманітарну допомогу для українців, які виїхали туди через війну.

Теми: Велика БританіяУкраїнабіженцівійна
powered by lun.ua
Головне сьогодні

300 млрд російських доларів вже зарезервовані для України — радник Зеленського

США висміяли санкції РФ: вдячні за цю "нагороду", але у списку не той Байден

Через вторгнення Росії втрати України складають $565 млрд – Шмигаль

відеоЗеленський: Позиції на переговорах звучать уже реалістичніше

Зеленський кличе у Київ друзів України: "Тут може бути небезпечно, бо небо не закрите"

Данілов: У Московії будуть квакати жаби, а Ічкерія стане незалежною

Усі новини...
Велика Британія
Британський депутат просить накласти санкції на пропагандиста "Росія 1"
Британія відправила гумдопомогу для українських біженців у Молдові
Макрон засудив Британію за погану допомогу біженцям з України
Останні новини
10:14
Два російські винищувачі Су-30см побачили дно Чорного моря - збито біля Одеси
10:04
Fitch вважатиме дефолтом купонні виплати РФ за облігаціями у рублях
10:02
Окупанти викрали 6 співробітників і волонтерів з Бучанської міськради
09:59
відеоЧервоний хрест не дав евакуаційних коридорів на 16 березня – Верещук
09:58
Усі чотири діючі АЕС продовжують стабільно виробляти електроенергію – Енергоатом
09:57
Терористи не пройшли: Котін розповів, як росіян відкинули від Південноукраїнської АЕС
09:53
Росіяни вже вбили 103 українські дитини
09:42
Російські окупанти вперше скинули бомби на цивільні об‘єкти Запоріжжя
09:32
Російський "АвтоВАЗ" відправляє всіх працівників у відпустку через "кризу поставок"
09:30
Росія у війні в Україні вже втратила 13,8 тисячі солдатів, 85 літаки та 108 гелікоптерів
Усі новини...