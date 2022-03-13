Британия будет платить £350 своим гражданам за предоставление жилья беженцам из Украины

Британия будет выплачивать 350 фунтов стерлингов своим гражданам, которые приютят беженцев из Украины.

Источник: Reuters

Детали: Новая программа под названием "Дома для Украины" позволит беженцам приехать в Британию, даже если у них нет родственных завязок, заявило правительство в воскресенье.

Великобритания будет платить своим гражданам 350 фунтов стерлингов (456 долларов) в месяц, если они смогут предложить беженцам свободную комнату или квартиру минимум на 6 месяцев.

В соответствии с программой "Дома для Украины" представители общественности, благотворительные организации, предприятия и общественные группы должны предложить жилье для беженцев через соответствующую веб-страницу до конца следующей недели.

Правительство Британии столкнулось с критикой из-за задержек с приемом беженцев.

Законодатели от всех ведущих политических партий обвиняют правительство в том, что украинцы должны получить визы для того, чтобы прибыть в Британию. Они назвали это "приоритетом бюрократии над благополучием убегающих от войны".

Напомним: Великобритания отправила в Молдову гуманитарную помощь для украинцев, выехавших туда из-за войны.