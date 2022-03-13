Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Британия будет платить £350 своим гражданам за предоставление жилья беженцам из Украины

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 13 марта 2022, 05:42
фото: pixabay

Британия будет выплачивать 350 фунтов стерлингов своим гражданам, которые приютят беженцев из Украины.

Источник: Reuters

Детали: Новая программа под названием "Дома для Украины" позволит беженцам приехать в Британию, даже если у них нет родственных завязок, заявило правительство в воскресенье.

Великобритания будет платить своим гражданам 350 фунтов стерлингов (456 долларов) в месяц, если они смогут предложить беженцам свободную комнату или квартиру минимум на 6 месяцев.

В соответствии с программой "Дома для Украины" представители общественности, благотворительные организации, предприятия и общественные группы должны предложить жилье для беженцев через соответствующую веб-страницу до конца следующей недели.

Правительство Британии столкнулось с критикой из-за задержек с приемом беженцев.

Законодатели от всех ведущих политических партий обвиняют правительство в том, что украинцы должны получить визы для того, чтобы прибыть в Британию. Они назвали это "приоритетом бюрократии над благополучием убегающих от войны".

Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал "УП. Стрічка"

Напомним: Великобритания отправила в Молдову гуманитарную помощь для украинцев, выехавших туда из-за войны.

Темы: ВеликобританияУкраинабеженцывойна
powered by lun.ua
Главное сегодня

видеоСМИ: В Беларуси снова возводят понтонную переправу через Припять

Стефанчук допустил изменение Конституции в части движения в НАТО

Ермак обещает, что капитуляции не будет, но будет новая мировая система безопасности

видео, обновленоРФ говорит, что "максимально сблизили" позиции по нейтральному статусу. В ОП опровергают

Лидер Китая заявил Байдену, что война в Украине не в его интересах

YouTube в России могут заблокировать в ближайшие дни – росСМИ

Все новости...
Великобритания
Британский депутат просит наложить санкции на пропагандиста "Россия 1"
Британия отправила гуманитарную помощь для украинских беженцев в Молдове
Макрон осудил Британию за плохую помощь беженцам из Украины
Последние новости
23:58
В Николаеве десятки жертв. Мэр объяснил, почему не успели объявить тревогу
23:37
Немецкий офис Metro угрожал украинскому из-за просьбы выхода из РФ
23:25
На восточном направлении ВСУ за день уничтожили 8 танков, 11 БМП и до взвода пехоты РФ
23:23
ВИДЕОЗащитник из Мариуполя обратился к Зеленскому с просьбой дать ПВО
23:06
На Харьковщине оккупанты обстреляли согласованный коридор для гумпомощи – Верещук
23:02
Генерал США прогнозирует, что через 10 дней Путин не сможет наступать
22:55
Лукашенко опровергает планы разместить в Беларуси ядерное оружие
22:53
Российские оккупанты окапываются под Бородянкой и Гостомелем – спутниковые снимки
22:53
Госизмена: прокуратура подозревает экс-замглавы ФГИ
22:38
Офис омбудсмена получал жалобы об изнасиловании российскими оккупантами
Все новости...