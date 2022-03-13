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Росіяни обстрілюють міста Луганщини, навіть будинок літніх людей – із танку

Олена РощінаНеділя, 13 березня 2022, 08:05
Фото з Telegram Гайдая

У Луганській області в ніч на неділю 13 березня російські військові відкрили вогонь в бік Попасної та Лисичанська, а Сєвєродонецьк та Рубіжне обстрілювали всю ніч.

Джерело: голова Луганської ОДА (ОВА) Сергій Гайдай 

Деталі: У Сєвєродонецьку та Рубіжному обстріли не вщухають з вечора, а уночі росіяни обстріляли Попасну та Лисичанськ.

Так, у Лисичанську пошкоджено газовід та декілька будинків. 

У Сєвєродонецьку полум’я охопило чотири будинки, у Попасній – п’ять, ще один будинок зруйновано. У місті перебито газовід. Кількість жертв уточнюється.

Дослівно :"Вже тиждень російська армія цинічно розстрілює мирне населення наших міст, відкриваючі вогонь по домівках. 

Вони навмисно цілять у тих, від кого не буде спротиву – жінок та дітей, старих. От який військовий зі здоровим глуздом стрілятиме по будинку для літніх людей? Із танку! А росіяни це зробили, цілеспрямовано. У Кремінній. Чим їм заважали беззахисні люди у поважному віці? Росіяни знищують всіх, не зволікаючи".

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Цьому передувало: Заступник голови Патрульної поліції Олексій Білошицький вночі повідомив, що російські війська б'ють по Попасній фосфорними боєприпасами, хоча Женевська конвенція забороняє використання боєприпасів із отруйним білим фосфором.

Теми: Луганська областьвійна
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