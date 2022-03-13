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Россияне обстреливают города Луганщины, даже дом престарелых – из танка

Елена РощинаВоскресенье, 13 марта 2022, 08:05
Фото из Telegram Гайдая

В Луганской области в ночь на воскресенье 13 марта российские военные открыли огонь в сторону Попасной и Лисичанска, а Северодонецк и Рубежное обстреливали всю ночь.

Источник: глава Луганской ОГА (ОВА) Сергей Гайдай

Детали: В Северодонецке и Рубежном обстрелы не утихают с вечера, а ночью россияне обстреляли Попасную и Лисичанск.

Так, в Лисичанске поврежден газопровод и несколько домов.

В Северодонецке пламя охватило четыре дома, в Попасной – пять, еще один дом разрушен. В городе перебит газопровод. Число жертв уточняется.

Дословно: "Уже неделю российская армия цинично расстреливает мирное население наших городов, открывая огонь по домам.

Они намеренно целятся в тех, от кого не будет сопротивления, – женщин и детей, стариков. Вот какой военный в здравом уме будет стрелять по дому для престарелых? Из танка! А россияне это сделали целенаправленно. В Кременной. Чем им мешали беззащитные люди в почтенном возрасте? Россияне уничтожают всех, без промедления".

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Этому предшествовало: Заместитель главы Патрульной полиции Алексей Белошицкий ночью сообщил, что российские войска бьют по Попасной фосфорными боеприпасами, хотя Женевская конвенция запрещает использование боеприпасов с ядовитым белым фосфором.

Темы: Луганская областьвойна
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