У Білорусі не вистачає крові для поранених російських військових – штаб

Генштаб Збройних сил України повідомляє, що в Білорусі бракує крові для російських військових, який поранили на війні в Україні.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Дослівно: "За наявною інформацією, на території Республіки Білорусь у медичних закладах південно-східного регіону проходить лікування великої кількості поранених в ході бойових дій на території України військовослужбовців РФ.

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Запасів крові для проведення хірургічних операцій не вистачає.

Задіюються резерви, накопичені для громадян Республіки Білорусь – близько 2/3 резерву перенаправлено на потреби військовослужбовців РФ.

Активізувалась кампанія щодо збору крові серед працівників бюджетної сфери та цивільного населення".

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Нагадаємо: З початку війни в Україні шпиталі в білоруських містах Гомель, Мозир і Наровля почали приймати поранених росіян, а морги – убитих.