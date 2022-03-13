У Білорусі не вистачає крові для поранених російських військових – штаб
Генштаб Збройних сил України повідомляє, що в Білорусі бракує крові для російських військових, який поранили на війні в Україні.
Джерело: Генштаб ЗСУ
Дослівно: "За наявною інформацією, на території Республіки Білорусь у медичних закладах південно-східного регіону проходить лікування великої кількості поранених в ході бойових дій на території України військовослужбовців РФ.
Запасів крові для проведення хірургічних операцій не вистачає.
Задіюються резерви, накопичені для громадян Республіки Білорусь – близько 2/3 резерву перенаправлено на потреби військовослужбовців РФ.
Активізувалась кампанія щодо збору крові серед працівників бюджетної сфери та цивільного населення".
Нагадаємо: З початку війни в Україні шпиталі в білоруських містах Гомель, Мозир і Наровля почали приймати поранених росіян, а морги – убитих.
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