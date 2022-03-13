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В Беларуси не хватает крови для раненых российских военных – штаб

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 13 марта 2022, 08:10

Генштаб Вооруженных сил Украины сообщает, что в Беларуси не хватает крови для российских военных, которые были ранены на войне в Украине.

Источник: Генштаб ВСУ

Дословно: "По имеющейся информации, на территории Республики Беларусь в медицинских учреждениях юго-восточного региона проходит лечение большого количества раненых в ходе боевых действий на территории Украины военнослужащих РФ.

Запасов крови для проведения хирургических операций не хватает.

Задействуются резервы, накопленные для граждан Республики Беларусь – около 2/3 резерва перенаправлены на нужды военнослужащих РФ.

Активизировалась кампания по сбору крови среди работников бюджетной сферы и гражданского населения".

Напомним: С начала войны в Украине госпитали в белорусских городах Гомель, Мозырь и Наровля начали принимать раненых россиян, а морги – убитых.

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