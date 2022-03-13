НАТО: Росія цілком може планувати атаку з хімічною зброєю

Росія цілком може планувати в Україні атаку з використанням хімічної зброї.

Джерело: генсек НАТО Єнс Столтенберг у Welt am Sonntag

Деталі: Столтенберг сказав, що в НАТО почули абсурдні заяви Росії про лабораторії хімічної та біологічної зброї в Україні.

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Дослівно: "Тепер, коли були зроблені ці помилкові твердження, ми повинні зберігати пильність, тому що цілком можливо, що Росія сама могла б планувати операції з хімічною зброєю, використовуючи цю брехню… Це було б військовим злочином.

Нагадаємо:

Росія стверджувала, що Україна зберігає хімічну зброю і планує її використати.

Військові та дипломати Росії поширюють фейки про нібито виробництво біологічної зброї в українських лабораторіях.

Того, що Росія може застосувати хімічну зброю в Україні, побоюється і прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон. Також прессекретар Білого дому Джен Псакі сказала, що Росія може застосувати хімічну зброю в Україні або створити операцію "фальшивий прапор", звинувативши в цьому Україну.