НАТО: Россия вполне может планировать атаку с химическим оружием

Россия вполне может планировать в Украине атаку с использованием химического оружия.

Источник: генсек НАТО Йенс Столтенберг в Welt am Sonntag

Детали: Столтенберг сказал, что в НАТО услышали абсурдные заявления России о лабораториях химического и биологического оружия в Украине.

Дословно: "Теперь, когда были сделаны эти ошибочные утверждения, мы должны сохранять бдительность, потому что вполне возможно, что Россия сама могла бы планировать операции с химическим оружием, используя это вранье... Это было бы военным преступлением".

Напомним: