Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

НАТО: Россия вполне может планировать атаку с химическим оружием

Анастасия КалатурВоскресенье, 13 марта 2022, 07:39
НАТО: Россия вполне может планировать атаку с химическим оружием
ФОТО: GETTY

Россия вполне может планировать в Украине атаку с использованием химического оружия.

Источник: генсек НАТО Йенс Столтенберг в Welt am Sonntag

Детали: Столтенберг сказал, что в НАТО услышали абсурдные заявления России о лабораториях химического и биологического оружия в Украине.

Реклама:

Дословно: "Теперь, когда были сделаны эти ошибочные утверждения, мы должны сохранять бдительность, потому что вполне возможно, что Россия сама могла бы планировать операции с химическим оружием, используя это вранье... Это было бы военным преступлением".

Напомним:

  • Россия утверждала, что Украина хранит химическое оружие и планирует его использовать.
  • Военные и дипломаты России распространяют фейки о якобы производстве биологического оружия в украинских лабораториях.
  • Того, что Россия может использовать химическое оружие в Украине, опасается и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Также пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сказала, что Россия может применить химическое оружие в Украине или создать операцию "фальшивый флаг", обвинив в этом Украину.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: НАТОРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Данилов: 20 процентов флота РФ уже нет

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Все новости...
НАТО
Германия предлагает НАТО свою базу для штаба на Балтийском море
Стефанишина: Предоставление в Вильнюсе гарантий вступления Украины в НАТО могло бы изменить ход войны
В Балтийском море начались крупные учения НАТО: отработают потенциальное нападение РФ
Последние новости
06:42
Ситуация хуже, чем была с Бахмутом – Данилов об обороне Марьинки
05:44
У России возникли проблемы с поставками нефти в Индию – Reuters
04:34
Данилов: 20 процентов флота РФ уже нет
04:06
После уничтожения БДК "Новочеркасск" оккупанты усилили проверки в Феодосии – сопротивление
03:04
ОбновленоМинобороны РФ заявило о сбитии двух украинских беспилотников
02:56
Армия США заявляет о сбитии беспилотников и ракет, выпущенных хуситами
02:20
ОбновленоРоссияне запускали ударные БПЛА с юга
01:54
Иран ускорил производство обогащенного урана – СМИ
00:58
FT: Евросоюз планирует предоставить Украине €20 млрд в обход Орбану
00:30
Полиции Вены пришлось оправдываться за правоохранителя с "Z" на шлеме
Все новости...
Реклама: