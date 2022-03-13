НАТО: Россия вполне может планировать атаку с химическим оружием

Россия вполне может планировать в Украине атаку с использованием химического оружия.

Источник: генсек НАТО Йенс Столтенберг в Welt am Sonntag

Детали: Столтенберг сказал, что в НАТО услышали абсурдные заявления России о лабораториях химического и биологического оружия в Украине.

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Дословно: "Теперь, когда были сделаны эти ошибочные утверждения, мы должны сохранять бдительность, потому что вполне возможно, что Россия сама могла бы планировать операции с химическим оружием, используя это вранье... Это было бы военным преступлением".

Напомним:

Россия утверждала, что Украина хранит химическое оружие и планирует его использовать.

Военные и дипломаты России распространяют фейки о якобы производстве биологического оружия в украинских лабораториях.

Того, что Россия может использовать химическое оружие в Украине, опасается и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Также пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сказала, что Россия может применить химическое оружие в Украине или создать операцию "фальшивый флаг", обвинив в этом Украину.