Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

НАТО: Россия вполне может планировать атаку с химическим оружием

Анастасия КалатурВоскресенье, 13 марта 2022, 08:39
ФОТО: GETTY

Россия вполне может планировать в Украине атаку с использованием химического оружия.

Источник: генсек НАТО Йенс Столтенберг в Welt am Sonntag

Детали: Столтенберг сказал, что в НАТО услышали абсурдные заявления России о лабораториях химического и биологического оружия в Украине.

Дословно: "Теперь, когда были сделаны эти ошибочные утверждения, мы должны сохранять бдительность, потому что вполне возможно, что Россия сама могла бы планировать операции с химическим оружием, используя это вранье... Это было бы военным преступлением".

Напомним:

  • Россия утверждала, что Украина хранит химическое оружие и планирует его использовать.
  • Военные и дипломаты России распространяют фейки о якобы производстве биологического оружия в украинских лабораториях.
  • Того, что Россия может использовать химическое оружие в Украине, опасается и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Также пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сказала, что Россия может применить химическое оружие в Украине или создать операцию "фальшивый флаг", обвинив в этом Украину.

Темы: НАТОРосcия
powered by lun.ua
Главное сегодня

ВИДЕОПортнов имеет элитную недвижимость в Москве вместе с друзьями Лаврова

видео, обновленоИз-за обстрелов в Харькове загорелся рынок "Барабашово", погиб спасатель

70% россиян испытывают тревогу из-за социально-экономической ситуации – Forbes

Канцлер Шольц просит не обзывать и не бить россиян

Макрон: Франция должна готовиться к войне высокой интенсивности в Европе

фото, видеоРоссияне обстреляли Святошинский район Киева: есть погибшие, горит склад

Все новости...
НАТО
Путин может атаковать какую-либо из стран НАТО – Боррель
НАТО будет защищать груз с оружием от россиян – Данилов
Сергей Рахманин: У нас нет выбора – мы обречены на победу. Эта война о нашем существовании
Последние новости
00:47
Зеленский пожелал Шольцу реализовать миссию – "дать Европе мир"
00:46
видеоВоздушные силы подвели итоги суток: сбиты 7 самолетов РФ, всего унижтожены 14 целей
00:41
Сенат США может отклонить запрет на импорт энергоносителей из РФ – СМИ
00:40
Россиянка с плакатом Овсянникова уволилась
00:40
Зеленского и украинцев хотят номинировать на Нобелевскую премию мира
00:30
СБУ: Хакеры из РФ атаковали украинские СМИ и размещали символику оккупантов
00:16
Война в Украине стала электрошоком для НАТО - Макрон
23:46
Кулеба: Соревнование за место встречи Зеленского и Путина больше, чем Олимпийских игр
23:43
Война в Украине постепенно становится позиционной – западные чиновники
23:35
Сбили беспилотник ЧФ РФ, делавший нервы Одессе-маме
Все новости...