Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

На Яворівському полігоні вже 35 загиблих

"Українська правда"Неділя, 13 березня 2022, 11:44

Наразі підтверджено про загибель 35 осіб в результаті ракетного удару по Яворівському полігоні. Ще 134 людей перебувають у лікарні з різним ступенем ураження. 

Джерело: Голова Львівської ОДА Максим Козицький у Facebook

Дослівно: "На 12:00 майже всі пожежі на території Міжнародного центру ліквідовані, вибухотехніки та інші фахівці обстежують територію, розібрали велику частину завалів".

Реклама:

Деталі: Авіаудар здійснили з акваторії Чорного та Азовського морів. Літаки підняли в аеропорту Саратово.

Загалом окупанти випустили більше 30 ракет. Спрацювала українська система протиповітряної оборони – частину ракет було збито в повітрі.

Що було раніше: 13 березня зранку повідомлялося, що російські окупанти випустили 8 ракет по Міжнародному центру миротворчості та безпеки у селі Старичі Яворівського району  Львівської області.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: ЛьвівЛьвівщинажертви
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

Усі новини...
"Де загиблі вороги?": Міноборони пояснило, чому застигли 12 тисяч
Російські окупанти вдарили з артилерії по психоневрологічному інтернату у Пущі-Водиці
"Бердянськ – це Україна": в окупованому місті мітингують тисячі людей
Член делегації РФ заявив про "суттєвий прогрес" на переговорах з Україною
Останні новини
10:03
Польський посадовець хоче на 20 років закрити агроринок для України після її вступу до ЄС
09:47
Донеччина: росіяни вбили та поранили ще декількох цивільних
09:31
Франція повідомила про загибель свого дипломата в Газі
09:16
відеоБПЛА атакували військовий аеродром у Ростовській області – ЗМІ
08:57
фотоМолдова проводить військові навчання поблизу Придністров'я
08:40
фотоОкупанти наростили кількість ударів по Запорізькій області, є поранені цивільні
08:23
На фронті знищені ще 1250 росіян, 19 їхніх танків та 37 артсистем
07:51
фото, відеоНа Одещині збитий дрон впав на приватний будинок і вибухнув. Загинув чоловік
07:37
За добу на фронті відбулось 89 бойових зіткнень, окупанти наступають на шести напрямках − Генштаб
07:10
На півдні Сектора Гази загинув французький дипломат – МЗС Франції
Усі новини...
Реклама: