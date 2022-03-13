На Яворівському полігоні вже 35 загиблих

Наразі підтверджено про загибель 35 осіб в результаті ракетного удару по Яворівському полігоні. Ще 134 людей перебувають у лікарні з різним ступенем ураження.

Джерело: Голова Львівської ОДА Максим Козицький у Facebook

Дослівно: "На 12:00 майже всі пожежі на території Міжнародного центру ліквідовані, вибухотехніки та інші фахівці обстежують територію, розібрали велику частину завалів".

Деталі: Авіаудар здійснили з акваторії Чорного та Азовського морів. Літаки підняли в аеропорту Саратово.

Загалом окупанти випустили більше 30 ракет. Спрацювала українська система протиповітряної оборони – частину ракет було збито в повітрі.

Що було раніше: 13 березня зранку повідомлялося, що російські окупанти випустили 8 ракет по Міжнародному центру миротворчості та безпеки у селі Старичі Яворівського району Львівської області.