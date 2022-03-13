На Яворовском полигоне уже 35 погибших

Пока что подтверждено о гибели 35 человек в результате ракетного удара по Яворивскому полигону. Еще 134 человека находятся в больнице с разной степенью поражения.

Источник: Глава Львовской ОГА Максим Козицкий в Facebook

Дословно: "На 12:00 почти все пожары на территории Международного центра ликвидированы, взрывотехники и другие специалисты обследуют территорию, разобрали большую часть завалов".

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Детали: Авиаудар совершили из акватории Черного и Азовского морей. Самолеты подняли в аэропорту Саратово. Всего оккупанты выпустили более 30 ракет.

Сработала украинская система противовоздушной обороны – часть ракет была сбита в воздухе.

Что было раньше: 13 марта утром сообщалось, что российские оккупанты выпустили 8 ракет по Международному центру миротворчества и безопасности в селе Старичи Яворивского района Львовской области.



