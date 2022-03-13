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Путін не проти зустрічі із Зеленським – росЗМІ з посиланням на МЗС Туреччини

Роман КравецьНеділя, 13 березня 2022, 13:35

Під час телефонної розмови з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом президент країни-окупанта Володимир Путін нібито заявив, що не проти зустрічі із Володимиром Зеленським.

Джерело: "РИА Новости" з посиланням на МЗС Туреччини, високопоставлені співрозмовники УП, та прессекретар Путіна Пєсков, якого цитує російський "Інтерфакс"

Деталі: У повідомленнях також йдеться, що глава МЗС Туреччини заявив, що Анкара помічає зближення позицій щодо деяких питань між Москвою та Києвом.

У свою чергу в українській владі дуже обережно ставляться до таких заяв. 

Пряма мова вископоставлених співрозмовників УП: "Росіяни кажуть, що мовляв ми ж не проти в принципі, але який порядок денний, які очікувані результати і тому подібне? Тобто це означає "ні" наразі

А партнери кажуть: "От бачите, в принципі він не проти". 

Деталі: У Кремлі так само зазначили, що "ніхто не відкидає можливості зустрічі Путіна з Зеленським".

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Пряма мова Дмитра Пєскова: "Але треба зрозуміти, що на ній обговорювати і що стане результатом".

Що передувало: 10 березня міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу вже заявляв, що президент Росії Володимир Путін не проти прямих переговорів із президентом України Володимиром Зеленським.

У Кремлі так само заявили, що зустріч президентів України Володимира Зеленського та Росії Володимира Путіна можлива.

Український президент регулярно закликає Путіна до прямих переговорів без жодних попередніх вимог. 

Зеленський також заявив, що Володимир Путін помиляється, якщо думає, що українців можна зламати чи змусити здатися, а бажання знищити Україну він порівняв із хворобою.

Теми: ПутінЗеленськийЕрдоганТуреччина
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