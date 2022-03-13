Путин не против встречи с Зеленским – росСМИ со ссылкой на МИД Турции

Во время телефонного разговора с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом президент страны-оккупанта Владимир Путин якобы заявил, что не против встречи с Владимиром Зеленским.

Источник: "РИА Новости" со ссылкой на МИД Турции, высокопоставленные собеседники УП, а также пресс-секретарь Путина Песков, которого цитирует российский "Интерфакс"

Детали: В сообщениях также говорится, что глава МИД Турции заявил, что Анкара замечает сближение позиций по некоторым вопросам между Москвой и Киевом.

В свою очередь, украинская власть очень осторожно относится к таким заявлениям.

Прямая речь высокопоставленных собеседников УП: "Россияне говорят, что мол мы же не против в принципе, но какая повестка дня, какие ожидаемые результаты и тому подобное? То есть, это значит "нет" сейчас

А партнеры говорят: "Вот видите, в принципе он не против".

Детали: В Кремле также отметили, что "никто не исключает возможности встречи Путина с Зеленским".

Прямая речь Дмитрия Пескова: "Но нужно понять, что на ней обсуждать и что станет результатом".

Что было ранее: 10 марта министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу уже заявлял, что президент России Владимир Путин не против прямых переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским.

В Кремле также заявили, что встреча президентов Украины Владимира Зеленского и России Владимира Путина возможна.

Украинский президент регулярно призывает Путина к прямым переговорам без каких-либо предварительных требований.

Зеленский также заявил, что Владимир Путин ошибается, если думает, что украинцев можно сломать или заставить сдаться, а желание уничтожить Украину он сравнил с болезнью.