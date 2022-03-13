"Де загиблі вороги?": Міноборони пояснило, чому застигли 12 тисяч

Українські війська та захисники знищують ворога, підрахунок втрат ведеться, станом на зараз противника зупинено і немає інтенсивного активного протистояння.

Джерело: заступниця міністра оборони Ганна Маляр у Facebook

Пряма мова: "Де загиблі вороги? Чому за офіційними даними вже декілька днів не змінюється цифра "більше 12 тисяч"?

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Не хвилюйтесь, ворога люто знищують. Так само люто як він руйнує наші міста і села. Але, підрахунок втрат особового складу ворога - далеко не першочергова справа на місці подій.

Крім того, щодня ситуація динамічно змінюється і станом на зараз противника зупинено і немає такого інтенсивного активного протистояння, як це було ще декілька днів тому".

Деталі: Маляр пояснює: зниження інтенсивності наступального потенціалу противника як раз свідчить про дійсно великі втрати і потребу у доукомплектуванні особового складу.

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Треба також розуміти, що підрахунок втрат ворога під час активної фази війни дуже ускладнено, зазначає заступниця міністра.

Встановити точну цифру ворожих втрат дуже непросто. Є декілька методик підрахунку, які використовуються, але "після бою ніхто не ходить с калькулятором", якщо говорити дуже спрощено.

Цифри надходять від різних джерел, часто з запізненням на декілька діб. Все залежить від ситуації на місці, наголосила також Маляр.