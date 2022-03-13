"Где погибшие враги?": Минобороны объяснило, почему застыли 12 тысяч

Украинские войска и защитники уничтожают врага, подсчет потерь ведется, по состоянию на сейчас противник остановлен и нет интенсивного активного противостояния.

Источник: заместитель министра обороны Анна Маляр в Facebook

Прямая речь: "Где погибшие враги? Почему по официальным данным уже несколько дней не меняется цифра "больше 12 тысяч"?

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Не беспокойтесь, врага яростно уничтожают. Так же яростно как он разрушает наши города и села. Но, подсчет потерь личного состава врага – далеко не первоочередное дело на месте событий.

Кроме того, ежедневно ситуация динамично меняется и по состоянию на сегодняшний день противник остановлен и нет такого интенсивного активного противостояния, как это было еще несколько дней назад".

Детали: Маляр объясняет: снижение интенсивности наступательного потенциала противника как раз свидетельствует о действительно больших потерях и потребности в доукомплектовании личного состава.

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Следует также понимать, что подсчет потерь врага во время активной фазы войны очень затруднен, отмечает заместитель министра.

Установить точную цифру вражеских потерь очень непросто. Есть несколько методик подсчета, которые используются, но "после боя никто не ходит с калькулятором", если говорить очень упрощенно.

Цифры поступают от разных источников, часто с опозданием на несколько суток. Все зависит от ситуации на месте, подчеркнула Маляр.