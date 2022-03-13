Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

"Где погибшие враги?": Минобороны объяснило, почему застыли 12 тысяч

Валентина РоманенкоВоскресенье, 13 марта 2022, 14:44

Украинские войска и защитники уничтожают врага, подсчет потерь ведется, по состоянию на сейчас противник остановлен и нет интенсивного активного противостояния.

Источник: заместитель министра обороны Анна Маляр в Facebook

Прямая речь: "Где погибшие враги? Почему по официальным данным уже несколько дней не меняется цифра "больше 12 тысяч"?

Не беспокойтесь, врага яростно уничтожают. Так же яростно как он разрушает наши города и села. Но, подсчет потерь личного состава врага – далеко не первоочередное дело на месте событий.

Кроме того, ежедневно ситуация динамично меняется и по состоянию на сегодняшний день противник остановлен и нет такого интенсивного активного противостояния, как это было еще несколько дней назад".

Детали: Маляр объясняет: снижение интенсивности наступательного потенциала противника как раз свидетельствует о действительно больших потерях и потребности в доукомплектовании личного состава.

Следует также понимать, что подсчет потерь врага во время активной фазы войны очень затруднен, отмечает заместитель министра.

Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал "УП. Стрічка"

Установить точную цифру вражеских потерь очень непросто. Есть несколько методик подсчета, которые используются, но "после боя никто не ходит с калькулятором", если говорить очень упрощенно.

Цифры поступают от разных источников, часто с опозданием на несколько суток. Все зависит от ситуации на месте, подчеркнула Маляр.

Темы: война
powered by lun.ua
Главное сегодня

Несколько нардепов ОПЗЖ хотят выйти из фракции

Кива больше не народный депутат

видео Экс-регионал Царев заявил якобы из Бородянки: В Украине с первого часа войны

У Путина не хотят говорить, когда пойдут на мирные договоренности

Президент подписал закон о наказании за коллаборацию с РФ – Корниенко

Кличко призвал мужчин, которые уехали из Киева, возвращаться и защищать будущее

Все новости...
война
Служба безопасности задержала ряд информаторов, дававших оккупантам разведку об ВСУ
New York Times заявило, что погибший в Ирпене американец не был их сотрудником
Член делегации РФ заявил о "существенном прогрессе" на переговорах с Украиной
Последние новости
15:22
Центр противодействия дезинформации: рынок труда постепенно возрождается
15:20
Переговоры с РФ продолжаются, обсуждают прекращение огня и вывод войск из Украины – Подоляк
15:14
фото В Чугуеве во время российских обстрелов погиб 16-летний парень
14:57
Несколько нардепов ОПЗЖ хотят выйти из фракции
14:52
До 7 выросло число погибших от авиаудара РФ по школе в Николаевской области
14:49
Лукашенко говорит, что европейские страны просят у Беларуси продукты питания
14:47
Не давайте никаких "эксклюзивов" бомбардировок: в СНБО предупредили о новом виде инфоугроз в соцсетях
14:34
фотоРоссияне обстреляли Александрополь, есть раненный
14:30
В Центробанке РФ заявили про спрос на золото со стороны населения
14:30
опросБольшинство украинцев совсем не готовы отдавать Крым и Донбасс
Все новости...