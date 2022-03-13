У Росії відбуваються антивоєнні мітинги. Вже сотні затриманих

У 33 містах Росії у неділю відбуваються антивоєнні мітинги. Вже повідомляють про сотні затриманих.

Джерело: Медуза у Telegram

Дослівно: "Понад 600 затриманих на цей час, з них майже половина в Москві".

Що передувало: 6 березня у містах Росії так само відбувалися антивоєнні акції, на яких масово затримували та жорстовоко били мітингувальників.