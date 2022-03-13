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В России проходят антивоенные митинги. Уже сотни задержанных

"Украинская правда"Воскресенье, 13 марта 2022, 15:50

В 33 городах России в воскресенье проходят антивоенные митинги. Уже сообщают о сотнях задержанных.

Источник: Медуза в Telegram

Дословно: "Более 600 задержанных в настоящее время, из них почти половина в Москве".

Что было ранее: 6 марта в городах России так же проходили антивоенные акции, на которых массово задерживали и жестоко избивали митингующих.

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Темы: Росcиямитингивойна
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