В России проходят антивоенные митинги. Уже сотни задержанных
Воскресенье, 13 марта 2022, 15:50
В 33 городах России в воскресенье проходят антивоенные митинги. Уже сообщают о сотнях задержанных.
Источник: Медуза в Telegram
Дословно: "Более 600 задержанных в настоящее время, из них почти половина в Москве".
Что было ранее: 6 марта в городах России так же проходили антивоенные акции, на которых массово задерживали и жестоко избивали митингующих.
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