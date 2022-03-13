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Вороги відкрили 14 центрів вербування у Сирії: до 600 доларів за місяць війни в Україні

Мазуренко Альона Неділя, 13 березня 2022, 15:53

Українські розвідники повідомили, що російські окупанти відкрили 14 центрів вербування найманців у Сирії для війни проти України.

Джерело: головне управління розвідки Міноборони

Пряма мова: "Росія продовжує вербувати найманців у Сирії та Лівії.

Путінська росія відкрила 14 центрів вербування найманців у Сирії на територіях, підконтрольних режиму Башара Асада (Дамаск, Алеппо, Хама, Ракка та Дейр ез-Зор).

Після короткої підготовки найманців переправлять до Росії через авіабазу "Хмеймім" двома літаками Ту-134 (до 80 пасажирів) та Ту-154 (до 180 пасажирів) на авіабази "Чкаловский", Московська обл.".

Деталі: Українські розвідники повідомляють, що РФ вже зібрала тисячі сирійських найманців до лав окупаційних військ.

Зокрема, це члени так званого "Ополчення національної оборони" та підрозділів 5-ого корпусу ЗС Сирії.

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Передбачається, що сирійці використовуватимуть проти українців важку артилерію та снайперську зброю.

Також підтверджено інформацію про підготовку РФ найманців з Лівії для залучення до бойових дій в Україні.

Росія виплачуватиме іноземним найманцям щомісячну зарплатню від 300 до 600 доларів.

Нагадаємо: Президент Росії Володимир Путін заявив, що підтримує залучення добровольців із країн Близького Сходу для війни проти України.

Теми: РосіявійнаСирія
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