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Россияне открыли 14 центров вербовки в Сирии: до 600 долларов за месяц войны в Украине

Мазуренко Алена Воскресенье, 13 марта 2022, 15:53

Украинские разведчики сообщили, что российские оккупанты открыли 14 центров вербовки наемников в Сирии для войны против Украины.

Источник: главное управление разведки Минобороны

Прямая речь: "Россия продолжает вербовать наемников в Сирии и Ливии.

Путинская россия открыла 14 центров вербовки наемников в Сирии на территориях, подконтрольных режиму Башара Асада (Дамаск, Алеппо, Хама, Ракка и Дейр ез-Зор).

После короткой подготовки наемников переправят в Россию через авиабазу "Хмейм" двумя самолетами Ту-134 (до 80 пассажиров) и Ту-154 (до 180 пассажиров) на авиабазы ​​"Чкаловский", Московская обл.".

Детали: Украинские разведчики сообщают, что РФ уже собрала тысячи сирийских наемников в ряды оккупационных войск.

В частности, это члены так называемого "Ополчения национальной обороны" и подразделений 5-го корпуса ВС Сирии.

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Предполагается, что сирийцы будут использовать против украинцев тяжелую артиллерию и снайперское оружие.

Также подтверждена информация о подготовке РФ наемников из Ливии для привлечения к боевым действиям в Украине.

Россия будет выплачивать иностранным наемникам ежемесячную заработную плату от 300 до 600 долларов.

Напомним: Президент России Владимир Путин заявил, что поддерживает привлечение добровольцев для войны против Украины.

Темы: РосcиявойнаСирия
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