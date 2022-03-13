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New York Times заявило, що загиблий в Ірпені американець не був їхнім співробітником

Неділя, 13 березня 2022, 16:30

Американське видання New York Times заявило, що загиблий в Ірпені американський журналіст не був їхнім співробітником.

Про це йдеться у в заяві NYT у Twitter.

"Ми глибоко засмучені смертю Брента Рено. Брент був талановитим оператором, який у минулому співпрацював з New York Times. Хоча він працював на The Times у минулому (востаннє у 2015 році), він не мав ніякого завдання від видання в Україні", - йдеться у заяві.

Також зазначається, що інформація про те, що він був співробітником NYT, пов’язана з тим, що у нього знайшли посвідчення видання, яке йому видали багато років тому.

У неділю начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов повідомив, що в Ірпені розстріляли співробітника видання New York Times. Ще один журналіст поранений. Зараз потерпілого вивели із зони бойових дій.

Радник з національної безпеки президента США Джейк Салліван назвав інформацію про загибель журналіста "шокуючою і жахливою".

"Я маю провести консультації зі своїми колегами, з партнерами в НАТО і з українцями на місцях, щоб зрозуміти, що сталося. Але якщо американський журналіст був справді вбитий, це ще один приклад жахливих дій Владіміра Путіна і його сил, які атакують школи, лікарні, церкви та журналістів", - сказав він.

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Теми: ІрпіньвійнаЗМІ
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