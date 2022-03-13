Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

New York Times заявило, що загиблий в Ірпені американець не був їхнім співробітником

Неділя, 13 березня 2022, 15:30

Американське видання New York Times заявило, що загиблий в Ірпені американський журналіст не був їхнім співробітником.

Про це йдеться у в заяві NYT у Twitter.

"Ми глибоко засмучені смертю Брента Рено. Брент був талановитим оператором, який у минулому співпрацював з New York Times. Хоча він працював на The Times у минулому (востаннє у 2015 році), він не мав ніякого завдання від видання в Україні", - йдеться у заяві.

Реклама:

Також зазначається, що інформація про те, що він був співробітником NYT, пов’язана з тим, що у нього знайшли посвідчення видання, яке йому видали багато років тому.

У неділю начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов повідомив, що в Ірпені розстріляли співробітника видання New York Times. Ще один журналіст поранений. Зараз потерпілого вивели із зони бойових дій.

Радник з національної безпеки президента США Джейк Салліван назвав інформацію про загибель журналіста "шокуючою і жахливою".

ВІДЕО ДНЯ

"Я маю провести консультації зі своїми колегами, з партнерами в НАТО і з українцями на місцях, щоб зрозуміти, що сталося. Але якщо американський журналіст був справді вбитий, це ще один приклад жахливих дій Владіміра Путіна і його сил, які атакують школи, лікарні, церкви та журналістів", - сказав він.

Теми: ІрпіньвійнаЗМІ
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

Усі новини...
Ірпінь
Мер Ірпеня розказав про долю графіті Бенксі з будинку, який почали зносити
Деокуповані і частково відбудовані: що і за скільки відновили в Ірпені, Бучі та Гостомелі
Викладачка вишу в Ірпені відмовилась вести пари українською. В університеті відреагували
Останні новини
10:10
Нацбанк оновив рекорд продажу валюти на міжбанку з жовтня
10:03
Польський посадовець хоче на 20 років закрити агроринок для України після її вступу до ЄС
09:47
Донеччина: росіяни вбили та поранили ще декількох цивільних
09:31
Франція повідомила про загибель свого дипломата в Газі
09:16
відеоБПЛА атакували військовий аеродром у Ростовській області – ЗМІ
08:57
фотоМолдова проводить військові навчання поблизу Придністров'я
08:40
фотоОкупанти наростили кількість ударів по Запорізькій області, є поранені цивільні
08:23
На фронті знищені ще 1250 росіян, 19 їхніх танків та 37 артсистем
07:51
фото, відеоНа Одещині збитий дрон впав на приватний будинок і вибухнув. Загинув чоловік
07:37
За добу на фронті відбулось 89 бойових зіткнень, окупанти наступають на шести напрямках − Генштаб
Усі новини...
Реклама: