Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

New York Times заявило, что погибший в Ирпене американец не был их сотрудником

Воскресенье, 13 марта 2022, 16:30

Американское издание New York Times заявило, что погибший в Ирпене американский журналист не являлся их сотрудником.

Об этом говорится в заявлении NYT в Twitter.

"Мы глубоко расстроены смертью Брента Рено. Брент был талантливым оператором, который в прошлом сотрудничал с New York Times. Хотя он работал на The Times в прошлом (последний раз в 2015 году), у него не было никакой задачи от издания в Украине", - говорится в заявлении.

Также отмечается, что информация о том, что он являлся сотрудником NYT, связана с тем, что у него нашли удостоверение издания, выданное много лет назад.

В воскресенье начальник полиции Киевской области Андрей Небытов сообщил, что в Ирпене расстреляли сотрудника издания New York Times. Еще один журналист ранен. В настоящее время потерпевшего вывели из зоны боевых действий.

Советник по национальной безопасности президента США Джейк Салливан назвал информацию о гибели журналиста "шокирующей и ужасающей".

"Я должен провести консультации со своими коллегами, с партнерами в НАТО и с украинцами на местах, чтобы понять, что произошло. Но если американский журналист был действительно убит, это еще один пример ужасных действий Владимира Путина и его сил, атакующих школы, больницы, церкви и журналистов", - сказал он в комментарии CNN.

Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал "УП. Стрічка"

Темы: ИрпеньвойнаСМИ
powered by lun.ua
Главное сегодня

Киев вышел на первое место в мире по загрязненности воздуха — в 33 раза выше нормы

фотоВСУ уничтожили российского генерал-лейтенанта – штаб

Зеленский: Войну нужно заканчивать – предложения Украины на столе

Оккупанты временно отрезали Украину от Азовского моря – штаб

НАТО обеспечит поставку в Украину комплексов ПВО

ФОТО, ВИДЕОЧерные от копоти дома и уничтоженный ТРЦ: фото Мариуполя со спутника и видео из дрона

Все новости...
Ирпень
Ирпень глазами фотографа: эвакуация жителей и разрушенный город после обстрелов
Из Ирпеня эвакуировали в Киев почти 3 тысячи гражданских
Мэр Ирпеня сообщил, что оккупанты предложили ему сдать город
Последние новости
08:55
карта 19 марта будут эвакуировать жителей Бучи
08:48
Мирные переговоры с Россией могут длиться несколько недель - Подоляк
08:37
Германия отправила Украине средства гражданской защиты и противопожарное оборудование
08:32
фотоНа Харьковщине из-под завалов и на пожарах спасли 4 человека
08:08
Киев вышел на первое место в мире по загрязненности воздуха — в 33 раза выше нормы
07:58
Великобритания обвинила РФ в использовании переговоров для перегруппировки войск
07:52
В Луганской области согласовали гуманитарный коридор, ждут "тишины" с 9 утра
07:19
Генштаб: Не исключено, что РФ объявит тотальную мобилизацию для затяжной войны
07:09
В Луганской области за сутки уничтожили 54 здания, убили 4-х и ранили 10 человек
06:56
фотоВСУ уничтожили российского генерал-лейтенанта – штаб
Все новости...