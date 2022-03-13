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New York Times заявило, что погибший в Ирпене американец не был их сотрудником

Воскресенье, 13 марта 2022, 15:30

Американское издание New York Times заявило, что погибший в Ирпене американский журналист не являлся их сотрудником.

Об этом говорится в заявлении NYT в Twitter.

"Мы глубоко расстроены смертью Брента Рено. Брент был талантливым оператором, который в прошлом сотрудничал с New York Times. Хотя он работал на The Times в прошлом (последний раз в 2015 году), у него не было никакой задачи от издания в Украине", - говорится в заявлении.

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Также отмечается, что информация о том, что он являлся сотрудником NYT, связана с тем, что у него нашли удостоверение издания, выданное много лет назад.

В воскресенье начальник полиции Киевской области Андрей Небытов сообщил, что в Ирпене расстреляли сотрудника издания New York Times. Еще один журналист ранен. В настоящее время потерпевшего вывели из зоны боевых действий.

Советник по национальной безопасности президента США Джейк Салливан назвал информацию о гибели журналиста "шокирующей и ужасающей".

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"Я должен провести консультации со своими коллегами, с партнерами в НАТО и с украинцами на местах, чтобы понять, что произошло. Но если американский журналист был действительно убит, это еще один пример ужасных действий Владимира Путина и его сил, атакующих школы, больницы, церкви и журналистов", - сказал он в комментарии CNN.

Темы: ИрпеньвойнаСМИ
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