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У Байдена пояснили удар РФ під Львовом розчаруванням Путіна ходом воєнних дій

"Європейська правда"Неділя, 13 березня 2022, 16:17

Радник з національної безпеки президента США Джейк Салліван заявив, що удари російської армію по Яворівському полігону біля Львова є ознакою розчарування президента Путіна ходом воєнних дій в Україні. 

Пр це Салліван розповів у ефірі CNN, повідомляє "Європейська правда".

Салліван сказав, що російські удари під Львовом біля кордону з Польщею, є ознакою того, що Путін "розчарований".

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"(Путін - ред.) розчарований тим фактом, що його війська не просуваються вперед так, як він думав, у великих містах, включаючи Київ, так що він збільшує кількість цілей, на які він нападає, і він намагається завдати шкоди кожній частині країни", - заявив Салліван.

Удар по Яворівському полігону прокоментували у Пентагоні. В ефір ABC речник відомства Джон Кірбі висловив переконання, що введення безпольотної зони не запобігло б цій атаці.

Кірбі додав, що встановлення США безпольотної зони над Україною означало б війну з Росією.

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Він також повідомив, що на Яворівському полігоні не було жодного американського військовослужбовця, оскільки вони покинули його територію раніше.

В результаті ракетного удару по Яворівському полігону у ніч на неділю 35 осіб загинули, ще 134 у лікарні з різним ступенем ураження. 

Теми: БайденЛьвів
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