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У Байдена объяснили удар РФ под Львовом разочарованием Путина ходом военных действий

"Европейская правда"Воскресенье, 13 марта 2022, 17:17

Советник по национальной безопасности президента США Джейк Салливан заявил, что удары российской армии по Яворивскому полигону возле Львова являются признаком разочарования президента Путина ходом военных действий в Украине.

Об этом Салливан рассказал в эфире CNN, сообщает "Европейская правда".

Салливан сказал, что российские удары под Львовом у границы с Польшей являются признаком того, что Путин "разочарован".

"(Путин – ред.) разочарован тем фактом, что его войска не продвигаются вперед так, как он думал, в крупных городах, включая Киев, так что он увеличивает количество целей, на которые он нападает, и он пытается нанести ущерб каждой части страны", – заявил Салливан.

Удар по Яворивскому полигону прокомментировали в Пентагоне. В эфир ABC спикер ведомства Джон Кирби выразил убеждение, что введение бесполетной зоны не предотвратило бы эту атаку.

Кирби добавил, что установление США бесполетной зоны над Украиной означало бы войну с Россией.

Он также сообщил, что на Яворивском полигоне не было ни одного американского военнослужащего, поскольку они покинули его территорию раньше.

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В результате ракетного удара по Яворивскому полигону в ночь на воскресенье 35 человек погибли, еще 134 в больнице с разной степенью поражения.

Темы: БайденЛьвов
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