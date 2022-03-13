У Байдена объяснили удар РФ под Львовом разочарованием Путина ходом военных действий

Советник по национальной безопасности президента США Джейк Салливан заявил, что удары российской армии по Яворивскому полигону возле Львова являются признаком разочарования президента Путина ходом военных действий в Украине.

Об этом Салливан рассказал в эфире CNN, сообщает "Европейская правда".

Салливан сказал, что российские удары под Львовом у границы с Польшей являются признаком того, что Путин "разочарован".

"(Путин – ред.) разочарован тем фактом, что его войска не продвигаются вперед так, как он думал, в крупных городах, включая Киев, так что он увеличивает количество целей, на которые он нападает, и он пытается нанести ущерб каждой части страны", – заявил Салливан.

Удар по Яворивскому полигону прокомментировали в Пентагоне. В эфир ABC спикер ведомства Джон Кирби выразил убеждение, что введение бесполетной зоны не предотвратило бы эту атаку.

Кирби добавил, что установление США бесполетной зоны над Украиной означало бы войну с Россией.

Он также сообщил, что на Яворивском полигоне не было ни одного американского военнослужащего, поскольку они покинули его территорию раньше.

В результате ракетного удара по Яворивскому полигону в ночь на воскресенье 35 человек погибли, еще 134 в больнице с разной степенью поражения.