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США і Китай проведуть переговори щодо російської війни проти України

"Європейська правда"Неділя, 13 березня 2022, 17:50

Радник президента США Джейк Салліван 14 березня у Римі проведе переговори з членом Політбюро Комуністичної партії Китаю та директором Офісу комісії закордонних справ Ян Цзечі.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на повідомляння на сайті Білого дому.

"Сторони обговорять поточні зусилля щодо врегулювання конкуренції між нашими двома країнами та обговорять вплив війни Росії проти України на регіональну та глобальну безпеку", - йдеться у заяві.

У Білому домі також зазначають, що Салліван також має зустрітися Луїджі Маттіоло, дипломатичним радником прем'єр-міністра Італії, "щоб продовжити координацію потужної, єдиної міжнародної відповіді на війну президента Путіна".

Нагадаємо, Китай традиційно займав помірковано проросійську позицію, в тому числі – не підтримуючи накладені на РФ санкції. Також він відмовився кваліфікувати діяльність Росії в Україні як вторгнення.

Натомість, у Пекіні стверджують, що вирішення кризи все ще необхідно діяти відповідно до цілей і принципів Статуту ООН.

"Перший – поважати та захищати суверенітет і територіальну цілісність усіх країн, другий – наполягати на мирному вирішенні суперечок шляхом діалогу", - раніше заявляв міністр іноземних справ Китаю Ван І.

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У США намагаються вплинути на Китай, щоб той використав свій вплив на РФ, переконавши піти на деескалацію.

Про те, як Китай може вплинути на РФ, допомігши деескалації конфлікту читайте в статті Союзник, якого боїться Путін: як Китай може допомогти стримати агресію РФ.

Теми: СШАКитайРосіявійна
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