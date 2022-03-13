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США и Китай проведут переговоры о российской войне против Украины

"Европейская правда"Воскресенье, 13 марта 2022, 16:50
США и Китай проведут переговоры о российской войне против Украины

14 марта Советник президента США Джо Байдена Джейк Салливан в Риме проведет переговоры с членом Политбюро Коммунистической партии Китая и директором Офиса комиссии иностранных дел Ян Цзечи.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на сообщения на сайте  Белого дома.

Как отмечается, стороны обсудят текущие усилия по урегулированию конкуренции между нашими двумя странами и обсудят влияние войны России против Украины на региональную и глобальную безопасность.

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В Белом доме также отмечают, что Салливан также должен встретиться с Луиджи Маттиоло, дипломатическим советником премьер-министра Италии, "чтобы продолжить координацию мощного, единого международного ответа на войну президента Путина".

Напомним, Китай традиционно занимал умеренно пророссийскую позицию, в том числе – не поддерживая санкции, наложенные на РФ. Также он отказался квалифицировать деятельность России в Украине как вторжение.

В Пекине утверждают, что решение кризиса все еще необходимо действовать в соответствии с целями и принципами Устава ООН.

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"Первый – уважать и защищать суверенитет и территориальную целостность всех стран, второй – настаивать на мирном разрешении споров путем диалога", – ранее заявлял министр иностранных дел Китая Ван И.

В США пытаются повлиять на Китай, чтобы тот использовал свое влияние на РФ, убедив пойти на деэскалацию.

О том, как Китай может повлиять на РФ, помогая деэскалации конфликта читайте в статье Союзник, которого боится Путин: как Китай может помочь сдержать агрессию РФ.

Темы: СШАКитайРосcиявойна
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