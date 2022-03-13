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В Авдіївці окупанти обстріляли "Коксохім", вивели з ладу ТЕЦ

Денис КарловськийНеділя, 13 березня 2022, 20:20
Зруйнований житловий будинок у передмісті Донецька 11 березня. Фото ілюстративне: getty images

Російські окупанти обстріляли Авдіївський коксохімічний завод, внаслідок чого довелося зупинити роботу ТЕЦ.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на пресслужбу "Метінвест"

Дослівно: "Сьогодні, 13 березня, Авдіївський коксохімічний завод групи "Метінвест" зазнав масованого обстрілу. Снаряди потрапили в перший і другий коксові цехи, смолопогонний та вуглепідготовчий другий цехи, склад. 

Постраждалих немає".

Деталі: Через обстріли припинила роботу заводська ТЕЦ, яка постачає тепло в місто.

Довідково: Потужності Авдіївського коксохімічного заводу входять до групи "Метінвест", яка є бізнес-структурою Ріната Ахметова.

Передісторія: 

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  • Окупаційні війська РФ обстрілюють Авдіївку з важкої артилерії.
  • Уночі проти 13 березня російські загарбники влучили снарядом у будівлі Святогірської Лаври в Слов’янську, якою керує Українська православна церква Московського патріархату.

Теми: АвдіївкаобстрілДонецька областьвійна
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