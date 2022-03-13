В Авдіївці окупанти обстріляли "Коксохім", вивели з ладу ТЕЦ
Неділя, 13 березня 2022, 19:20
Російські окупанти обстріляли Авдіївський коксохімічний завод, внаслідок чого довелося зупинити роботу ТЕЦ.
Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на пресслужбу "Метінвест"
Дослівно: "Сьогодні, 13 березня, Авдіївський коксохімічний завод групи "Метінвест" зазнав масованого обстрілу. Снаряди потрапили в перший і другий коксові цехи, смолопогонний та вуглепідготовчий другий цехи, склад.
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Постраждалих немає".
Деталі: Через обстріли припинила роботу заводська ТЕЦ, яка постачає тепло в місто.
Довідково: Потужності Авдіївського коксохімічного заводу входять до групи "Метінвест", яка є бізнес-структурою Ріната Ахметова.
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Передісторія:
- Окупаційні війська РФ обстрілюють Авдіївку з важкої артилерії.
- Уночі проти 13 березня російські загарбники влучили снарядом у будівлі Святогірської Лаври в Слов’янську, якою керує Українська православна церква Московського патріархату.