В Авдіївці окупанти обстріляли "Коксохім", вивели з ладу ТЕЦ

Російські окупанти обстріляли Авдіївський коксохімічний завод, внаслідок чого довелося зупинити роботу ТЕЦ.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на пресслужбу "Метінвест"

Дослівно: "Сьогодні, 13 березня, Авдіївський коксохімічний завод групи "Метінвест" зазнав масованого обстрілу. Снаряди потрапили в перший і другий коксові цехи, смолопогонний та вуглепідготовчий другий цехи, склад.

Постраждалих немає".

Деталі: Через обстріли припинила роботу заводська ТЕЦ, яка постачає тепло в місто.

Довідково: Потужності Авдіївського коксохімічного заводу входять до групи "Метінвест", яка є бізнес-структурою Ріната Ахметова.

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