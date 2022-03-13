В Авдеевке оккупанты обстреляли "Коксохим", вывели из строя ТЭЦ

Русские оккупанты обстреляли Авдеевский коксохимический завод, в результате чего пришлось остановить работу ТЭЦ.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на пресс-службу "Метинвест"

Дословно: "Сегодня, 13 марта, Авдеевский коксохимический завод группы "Метинвест" подвергся массированному обстрелу. Снаряды попали в первый и второй коксовые цеха, смолоперегонный и углеподготовительный второй цеха, склад.

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Пострадавших нет".

Детали: Из-за обстрелов прекратила работу заводская ТЭЦ, снабжающая город теплом.

Справка: Мощности Авдеевского коксохимического завода входят в группу "Метинвест", которая является бизнес-структурой Рината Ахметова.

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