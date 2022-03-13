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В Авдеевке оккупанты обстреляли "Коксохим", вывели из строя ТЭЦ

Денис КарловскийВоскресенье, 13 марта 2022, 20:20
Разрушенный жилой дом в пригороде Донецка 11 марта. Фото иллюстративный: getty images

Русские оккупанты обстреляли Авдеевский коксохимический завод, в результате чего пришлось остановить работу ТЭЦ.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на пресс-службу "Метинвест"

Дословно: "Сегодня, 13 марта, Авдеевский коксохимический завод группы "Метинвест" подвергся массированному обстрелу. Снаряды попали в первый и второй коксовые цеха, смолоперегонный и углеподготовительный второй цеха, склад.

Пострадавших нет".

Детали: Из-за обстрелов прекратила работу заводская ТЭЦ, снабжающая город теплом.

Справка: Мощности Авдеевского коксохимического завода входят в группу "Метинвест", которая является бизнес-структурой Рината Ахметова.

Предыстория:

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  • Оккупационные войска РФ обстреливают Авдеевку из тяжелой артиллерии.
  • В ночь на 13 марта российские захватчики попали снарядом в сооружения Святогорской Лавры в Славянске, которым руководит Украинская православная церковь Московского патриархата.

Темы: АвдеевкаобстрелДонецкая областьвойна
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