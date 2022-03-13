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У Кремлі анонсують переговори РФ із Україною в понеділок

Катерина ТищенкоНеділя, 13 березня 2022, 19:23
У Кремлі анонсують переговори РФ із Україною в понеділок
Дмитро Пєсков, фото Getty Images

У Кремлі повідомили, що російсько-українські переговори відбудуться 14 березня у форматі відеозв'язку.

Джерело: прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, пише ТАСС та РИА Новости

Дослівно ТАСС: "Російсько-українські переговори відбудуться 14 березня у форматі відеозв'язку, повідомив Пєсков".

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Деталі: РИА Новости Пєсков також повідомив, що російсько-українські переговори наразі не проходять, вони заплановані на понеділок.

Що передувало: 13 березня радник Офісу президента та перемовник із Росією Михайло Подоляк розповів, що наступна зустріч буде 14-15 березня. Делегації також обговорюють компенсацію від РФ за руйнування в Україні.

Теми: Росіявійна
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