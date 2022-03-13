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В Кремле анонсировали переговоры РФ с Украиной в понедельник

Катерина ТищенкоВоскресенье, 13 марта 2022, 20:23
Дмитрий Песков, фото Getty Images

В Кремле сообщили, что российско-украинские переговоры пройдут 14 марта в формате видеосвязи.

Источник: пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет ТАСС и РИА Новости

Дословно ТАСС: "Российско-украинские переговоры пройдут 14 марта в формате видеосвязи, сообщил Песков".

Детали: РИА Новости Песков также сообщил, что российско-украинские переговоры сейчас не идут, они запланированы на понедельник.

Что предшествовало: 13 марта советник Офиса президента и переговорщик с Россией Михаил Подоляк рассказал, что следующая встреча будет 14-15 марта. Делегации также обсуждают также компенсацию от РФ за разрушения в Украине.

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Темы: Росcиявойна
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