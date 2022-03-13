В Кремле анонсировали переговоры РФ с Украиной в понедельник
Воскресенье, 13 марта 2022, 19:23
В Кремле сообщили, что российско-украинские переговоры пройдут 14 марта в формате видеосвязи.
Источник: пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет ТАСС и РИА Новости
Дословно ТАСС: "Российско-украинские переговоры пройдут 14 марта в формате видеосвязи, сообщил Песков".
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Детали: РИА Новости Песков также сообщил, что российско-украинские переговоры сейчас не идут, они запланированы на понедельник.
Что предшествовало: 13 марта советник Офиса президента и переговорщик с Россией Михаил Подоляк рассказал, что следующая встреча будет 14-15 марта. Делегации также обсуждают также компенсацию от РФ за разрушения в Украине.