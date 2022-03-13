В окупованій Волновасі росіяни вбили капелана ПЦУ

В окупованій Волновасі Донецької області росіяни вбили військового капелана, ігумена Православної Церкви України Платона (Моргунова).

Джерело: Православна Церква України

Дослівно: "З сумом дізналися, що у Волновасі російські загарбники вбили військового капелана, ігумена Платона (Моргунова)".

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Деталі: У ПЦУ розповіли, що ігумен Платон був пострижений у ченці у Свято-Феодосійському монастирі м. Києва, тривалий час служив у Свято-Михайлівському Золотоверхому монастирі.

Що передувало: Зранку 12 березня стало відомо, що Волноваха перебуває під контролем російських військ.