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В оккупированной Волновахе русские убили капеллана ПЦУ

Катерина ТищенкоВоскресенье, 13 марта 2022, 20:00
В оккупированной Волновахе русские убили капеллана ПЦУ
игумен Платон, фото ПЦУ

В оккупированном Волновахе Донецкой области русские убили военного капеллана, игумена Православной Церкви Украины Платона (Моргунова).

Источник: Православная Церковь Украины

Дословно: "С грустью узнали, что в Волновахе русские захватчики убили военного капеллана, игумена Платона (Моргунова)".

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Детали: В ПЦУ рассказали, что игумен Платон был пострижен в монахи в Свято-Феодосийском монастыре г. Киева, долгое время служил в Свято-Михайловском Златоверхом монастыре.

Что предшествовало: Утром 12 марта стало известно, что Волноваха находится под контролем российских войск.

Темы: Православная Церковь УкраинывойнаДонецкая областьРосcия
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