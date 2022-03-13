В оккупированной Волновахе русские убили капеллана ПЦУ

В оккупированном Волновахе Донецкой области русские убили военного капеллана, игумена Православной Церкви Украины Платона (Моргунова).

Источник: Православная Церковь Украины

Дословно: "С грустью узнали, что в Волновахе русские захватчики убили военного капеллана, игумена Платона (Моргунова)".

Детали: В ПЦУ рассказали, что игумен Платон был пострижен в монахи в Свято-Феодосийском монастыре г. Киева, долгое время служил в Свято-Михайловском Златоверхом монастыре.

Что предшествовало: Утром 12 марта стало известно, что Волноваха находится под контролем российских войск.