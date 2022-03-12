Регіони: Суми, Чернігів, Миколаїв і аеропорт Кропивницького обстріляли, Волноваху захопили
Ніч у Київській області, Чернігові, Сумах і Харкові була напружена, також окупанти бомбили аеропорт у Кропивницькому, Волноваха – під контролем російських військ, Маріуполь – в облозі.
Джерело: інформація голів областей станом на 08:00 суботи 12 березня
Деталі: Київщина. Напружена ситуація в Бучанському та Броварському районах. В Ірпені, поблизу Гостомеля – бої. Немішаєво, Бородянка – пересування техніки. Броварський район – обстріли населених пунктів. У Вишгородському районі – обстріли. Славутич залишається без світла. У Фастівському районі влучання в нафтобазу с. Крячки
Чернігівська область Вечір і ніч обстріли Чернігова "Смерчами", авіанальоти. Обстріли хаотичні – у центр міста й у спальні райони.
Тривають роботи із відновлення водопостачання (відсутнє по всьому місті), електроенергії (частина міста без електрики вже 2 добу).
Оборонні бої на підступах до Чернігова, на півдні, у київському напрямі.
Сумщина Близько 5 ранку був авіаналіт на Суми, кілька потраплянь. Інформація про пошкодження та жертви уточнюється.
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Вночі також стало відомо про погодження зелених коридорів із Сум, Лебедина, Краснопілля, Тростянця, Великої Писарівки, Конотопу. Всі – до Полтави.
Кіровоградська область. З 5 ранку повітряна тривога. Щойно було кілька вибухів. За попередньою інформацією бомбили аеропорт у Кропивницькому і Канатове.
Харків. За ніч кілька повітряних тривог. По області продовжуються бої по деяких напрямках, напередодні ЗСУ знищили колону російської техніки в Чугуївському районі.
Дніпропетровська область. На Дніпропетровщині вже кілька годин тривога. Спрацювала ППО.
Запорізька область Усю ніч були сирени, але вибухів не було.
У п'ятницю в Запоріжжі зустріли евакуйованих 880 жителів Енергодару, Дніпрорудного та Василівки. Гуманітарна колона, яка рушила до Маріуполя, в черговий раз не змогла дістатися точки призначення.
Луганська область. Обстріли Сєвєродонецька та Рубіжного з 11 березня. Дуже багато пожеж внаслідок обстрілів.
Майже 100 000 абонентів по області без електрики. Відновлювальні роботи тривають цілодобово. ДСНС забезпечує поставку технічної води до Попасної та Лисичанська.
Донецька область. У Краматорську ніч минула спокійно. По усій лінії зіткнення: вогонь різного рівня інтенсивності.
Волноваха – під контролем російських військ.
Маріуполь в облозі. Гуманітарна колона не вийшла із Запоріжжя
Миколаївська область. Миколаїв усю ніч обстрілювали "Градами" та "Смерчами". Зранку також лунали вибухи. Обстріл мав хаотичний характер. Постраждали спальні райони, приватний сектор, в яких взагалі відсутні військові та важливі інфраструктурні об'єкти. Наразі з'ясовується ступінь пошкоджень.
Тривають роботи щодо подачі світла й тепла.
Херсонщина. У Херсоні ніч минула відносно спокійно, але в районі аеропорта було чутно вибухи.
Одеса, Волинь, Рівненщина, Вінничина, Закарпаття, Львівщина, Івано-Франківськ, Тернопіль, Хмельницька область, Чернівці, Полтавщина – загалом спокійно, хоча були повітряні тривоги.
Житомирщина. Вночі три повітряні тривоги. Попередньо інформації про руйнування та втрати немає.