Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Росія просить Китай про військову та економічну допомогу – NYT

Альона Мазуренко Неділя, 13 березня 2022, 21:13
Росія просить Китай про військову та економічну допомогу – NYT
ВОЛОДИМИР ПУТІН ТА СІ ЦЗІНЬПІН ПІД ЧАС ЗУСТРІЧІ У ПЕКІНІ 4 ЛЮТОГО, ФОТО SPUTNIK/AFP/GETTY IMAGES

Офіційні особи США заявляють, що Росія запросила Китаю військову та економічну допомогу у війні з Україною.

Джерело: The New York Times

Деталі: За словами офіційних осіб США, Росія попросила Китай надати їй військову техніку та підтримку у війні з Україною.

Реклама:

За словами чиновника, РФ також звернулася до Китаю з проханням щодо додаткової економічної допомоги, щоб допомогти протидіяти санкціям.

Американські офіційні особи відмовилися описати тип військової техніки, яку шукає Москва.

Також вони відмовилися обговорювати будь-яку реакцію Китаю на запити РФ.

ВІДЕО ДНЯ

У США уважно стежать, щоб побачити, чи Китай відреагує на будь-які прохання про допомогу від Росії.

Радник з національної безпеки США Джейк Салліван 14 березня у Римі проведе переговори з членом Політбюро Комуністичної партії Китаю та директором Офісу комісії закордонних справ Ян Цзечі.

У США намагаються вплинути на Китай, щоб той використав свій вплив на РФ, переконавши піти на деескалацію.

Адміністрація Байдена сподівається переконати Китай чинити тиск на Путіна, щоб той змінив свій курс щодо України.

Дехто в адміністрації США вважає, що можна відмовити Китай від збільшення допомоги Москві.

Пекін може задовольнятися риторичною підтримкою Москви і не бажати надалі втручатися, надаючи військову техніку РФ.

Салліван сказав, що Китай "знав до того, як сталося вторгнення, що Путін щось замишляє", але додав, що в Китаї, можливо, не були в курсі всього масштабу планів президента РФ: "Цілком можливо, що Путін збрехав їм так само, як він збрехав європейцям та іншим".

Теми: РосіяКитайСШАвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

Усі новини...
Росія
Президент Чехії: Перемогу Росії не можна допустити, підтримка України критично важлива
У центрі Москви запалали склади з майном російської залізниці
Росіян і білорусів допустили до міжнародних турнірів з бадмінтону
Останні новини
10:10
Нацбанк оновив рекорд продажу валюти на міжбанку з жовтня
10:03
Польський посадовець хоче на 20 років закрити агроринок для України після її вступу до ЄС
09:47
Донеччина: росіяни вбили та поранили ще декількох цивільних
09:31
Франція повідомила про загибель свого дипломата в Газі
09:16
відеоБПЛА атакували військовий аеродром у Ростовській області – ЗМІ
08:57
фотоМолдова проводить військові навчання поблизу Придністров'я
08:40
фотоОкупанти наростили кількість ударів по Запорізькій області, є поранені цивільні
08:23
На фронті знищені ще 1250 росіян, 19 їхніх танків та 37 артсистем
07:51
фото, відеоНа Одещині збитий дрон впав на приватний будинок і вибухнув. Загинув чоловік
07:37
За добу на фронті відбулось 89 бойових зіткнень, окупанти наступають на шести напрямках − Генштаб
Усі новини...
Реклама: