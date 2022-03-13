ВОЛОДИМИР ПУТІН ТА СІ ЦЗІНЬПІН ПІД ЧАС ЗУСТРІЧІ У ПЕКІНІ 4 ЛЮТОГО, ФОТО SPUTNIK/AFP/GETTY IMAGES

Офіційні особи США заявляють, що Росія запросила Китаю військову та економічну допомогу у війні з Україною.

Джерело: The New York Times

Деталі: За словами офіційних осіб США, Росія попросила Китай надати їй військову техніку та підтримку у війні з Україною.

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За словами чиновника, РФ також звернулася до Китаю з проханням щодо додаткової економічної допомоги, щоб допомогти протидіяти санкціям.

Американські офіційні особи відмовилися описати тип військової техніки, яку шукає Москва.

Також вони відмовилися обговорювати будь-яку реакцію Китаю на запити РФ.

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У США уважно стежать, щоб побачити, чи Китай відреагує на будь-які прохання про допомогу від Росії.

Радник з національної безпеки США Джейк Салліван 14 березня у Римі проведе переговори з членом Політбюро Комуністичної партії Китаю та директором Офісу комісії закордонних справ Ян Цзечі.

У США намагаються вплинути на Китай, щоб той використав свій вплив на РФ, переконавши піти на деескалацію.

Адміністрація Байдена сподівається переконати Китай чинити тиск на Путіна, щоб той змінив свій курс щодо України.

Дехто в адміністрації США вважає, що можна відмовити Китай від збільшення допомоги Москві.

Пекін може задовольнятися риторичною підтримкою Москви і не бажати надалі втручатися, надаючи військову техніку РФ.

Салліван сказав, що Китай "знав до того, як сталося вторгнення, що Путін щось замишляє", але додав, що в Китаї, можливо, не були в курсі всього масштабу планів президента РФ: "Цілком можливо, що Путін збрехав їм так само, як він збрехав європейцям та іншим".