РФ просит у Китая военную и экономическую помощь – NYT
Официальные лица США заявляют, что Россия запросила у Китая военную и экономическую помощь в войне с Украиной.
Источник: The New York Times
Детали: По словам официальных лиц США, Россия попросила Китай предоставить ей военную технику и поддержку в войне с Украиной.
По словам чиновника, Россия также обратилась к Китаю с просьбой о дополнительной экономической помощи, чтобы помочь противодействовать санкциям.
Американские официальные лица отказались подробно описать тип военной техники, которую ищет Москва.
Также они отказались обсуждать какую-либо реакцию Китая на запросы РФ.
В США внимательно следят, чтобы увидеть, отреагирует ли Китай на какие-либо просьбы о помощи от России.
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Советник по национальной безопасности США Джейк Салливан 14 марта в Риме проведет переговоры с членом Политбюро Коммунистической партии Китая и директором Офиса комиссии иностранных дел Ян Цзечи.
В США пытаются повлиять на Китай, чтобы тот использовал свое влияние на РФ, убедив пойти на деэскалацию.
Администрация Байдена надеется убедить Китай оказать давление на Путина, чтобы тот изменил свой курс в отношении Украины.
Некоторые в администрации США считают, что можно отговорить Китай от увеличения помощи Москве.
Пекин может довольствоваться риторической поддержкой Москвы и не желать в дальнейшем вмешиваться, предоставляя военную технику РФ.
Салливан сказал, что Китай "знал до того, как произошло вторжение, что Путин что-то замышляет", но добавил, что в Китае, возможно, не были в курсе всего масштаба планов лидера РФ: "Вполне возможно, что Путин солгал им так же, как он солгал европейцам и другим".