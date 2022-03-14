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Солдати РФ масово відмовляються від воєнних "відряджень" в Україну – штаб

Світлана КізіловаПонеділок, 14 березня 2022, 00:13
Російські солдати, що потрапили у полон до ЗСУ, скрин з відео

Російська влада усілякими способами вишукує "свіжих" солдатів для використання їх у бойових діях на території України. Останнім часом все більше росіян відмовляються йти воювати.

Джерело: дані Генштабу ЗСУ

Деталі: На тлі воєнних невдач та великих втрат командування російських збройних сил намагається завербувати нових людей для війни проти України, проте ні ветеранський статус, ні додаткові гроші часто вже не допомагають.

Дослівно: "Фіксуються випадки масової відмови російських військовослужбовців від "відряджень" в Україну для участі в бойових діях, незважаючи на обіцянки щодо надання статусу "ветерана війни", додаткових добових виплат та підвищеного посадового окладу".

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Теми: війнаРосія
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