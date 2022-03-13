Солдати РФ масово відмовляються від воєнних "відряджень" в Україну – штаб
Неділя, 13 березня 2022, 23:13
Російська влада усілякими способами вишукує "свіжих" солдатів для використання їх у бойових діях на території України. Останнім часом все більше росіян відмовляються йти воювати.
Джерело: дані Генштабу ЗСУ
Деталі: На тлі воєнних невдач та великих втрат командування російських збройних сил намагається завербувати нових людей для війни проти України, проте ні ветеранський статус, ні додаткові гроші часто вже не допомагають.
Реклама:
Дослівно: "Фіксуються випадки масової відмови російських військовослужбовців від "відряджень" в Україну для участі в бойових діях, незважаючи на обіцянки щодо надання статусу "ветерана війни", додаткових добових виплат та підвищеного посадового окладу".