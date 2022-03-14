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Солдаты РФ массово отказываются от военных "командировок" в Украину - штаб

Светлана КизиловаПонедельник, 14 марта 2022, 00:13
Российские солдаты, попавшие в плен в ВСУ, скрин из видео

Российские власти всячески выискивают "свежих" солдат для использования их в боевых действиях на территории Украины. В последнее время все больше россиян отказываются уходить воевать.

Источник: данные Генштаба ВСУ

Детали: На фоне военных неудач и больших потерь командование российских вооруженных сил пытается завербовать новых людей для войны против Украины, однако ни ветеранский статус, ни дополнительные деньги часто не помогают их мотивировать.

Дословно: "Фиксируются случаи массового отказа российских военнослужащих от "командировок" в Украину для участия в боевых действиях, несмотря на обещания относительно предоставления статуса "ветерана войны", дополнительных суточных выплат и повышенного должностного оклада".

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Темы: войнаРосcия
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