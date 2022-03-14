Зеленський: Окупанти "денацифікували" лавру Московського патріархату

Президент Володимир Зеленський наголошує, що в Святогірській лаврі Московського патріархату, по якій нанесли удар російські війська, не було жодної військової цілі.

Джерело: звернення президента

Пряма мова: "На сході нашої країни окупанти вирішили "демілітаризувати" та "денацифікувати" Святогірську лавру Української православної церкви Московської патріархії.

На час удару на території монастиря перебували тільки монахи та сотні біженців. Жодної військової цілі у лаврі чи поряд з нею не було. Але російські війська не зупиняються навіть перед ударами по лаврі".

Деталі: За словами Зеленського, один лише цей факт демонструє, що вся ідеологія російської федерації є брехнею.

Що передувало: Під час бойових дій на території міста Святогірськ Донецької області 12 березня зазнали ушкоджень приміщення Успенської Святогірської Лаври, де перебували монахи і біженці.

Як повідомив голава Донецької ОДА Павло Кириленко, внаслідок обстрілу 2 людей серйозно поранено, ще понад 30 отримали легкі ушкодження. Всього у Святогірській лаврі під час обстрілу перебувало близько тисячі людей.