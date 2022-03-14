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Зеленский: Оккупанты "денацифицировали" лавру Московского патриархата

Катерина ТищенкоПонедельник, 14 марта 2022, 00:19
Обстрелянная Святогорская лавра, фото УПЦ МП

Президент Владимир Зеленский отмечает, что в Святогорской лавре Московского патриархата, по которой нанесли удар российские войска, не было никакой военной цели.

Источник: обращение президента

Прямая речь: "На востоке нашей страны оккупанты решили "демилитаризировать" и "денацифицировать" Святогорскую лавру Украинской православной церкви Московской патриархии.

На момент удара на территории монастыря находились только монахи и сотни беженцев. Никакой военной цели в лавре или рядом с ней не было. Но русские войска не останавливаются даже перед ударами по лавре".

Детали: По словам Зеленского, один только этот факт демонстрирует, что вся идеология российской федерации является ложью.

Что предшествовало: Во время боевых действий на территории города Святогорска Донецкой области 12 марта получили повреждения помещения Успенской Святогорской Лавры, где находились монахи и беженцы.

Как сообщил глава Донецкой ОГА Павел Кириленко, в результате обстрела 2 человека серьезно ранены, еще более 30 получили легкие повреждения. Всего в Святогорской лавре во время обстрела находились около тысячи человек.

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Темы: ЗеленскийцерковьвойнаРосcия
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