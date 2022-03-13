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Ворог хоче сунутись на Харків, на Ізюмському напрямку росіяни зазнали втрат

Світлана КізіловаНеділя, 13 березня 2022, 23:33

Російські окупанти на Слобожанському напрямку намагаються закріпитися на досягнутих рубежах, перегруповується та здійснює спроби відновити наступальні дії на міста Харків і Суми.

Джерело: вечірне зведення Генштабу ЗСУ у Facebook

Деталі: На Ізюмському напрямку внаслідок активних наступальних дій Українських захисників противник зазнав втрат в районі населених пунктів Топольське, Шпаківка, Донецьке та відступив.

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Слобожанський напрямок – перегрупування військ та спроби відновити наступальні дії на Суми й Харків.

На Донецькому та Таврійському напрямках ворожі підрозділи намагаються вести штурмові дії, зосереджуючи основні зусилля на просуванні в напрямку Сєвєродонецька. Безуспішними залишаються спроби захопити Маріуполь.

На Південнобузькому напрямку противник намагається вести рейдові дії та закріпитися на досягнутих рубежах.

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На Волинському напрямку противник проводив демонстраційні дії підрозділами зі складу ЗС Білорусі вздовж Державного кордону України.

На Поліському напрямку підрозділи окупаційних військ проводили заходи з відновлення боєздатності та перегрупування військ, удосконалювали логістичне забезпечення. Противник активно веде розвідку.

На Сіверському напрямку ворог зосередився на перегрупуванні, поповненні запасів, підготовці до відновлення наступу у напрямку Броварів.

Для нарощування угруповань у Поліському, Таврійському та Південнобузькому операційних районах росіянами здійснюється формування та переміщення стратегічних резервів до наших кордонів.

Важливо: Російська влада усілякими способами вишукує "свіжих" солдатів для використання їх у бойових діях на українській території. Останнім часом все більше росіян відмовляються йти воювати проти України.

Теми: війнаРосіяУкраїна
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