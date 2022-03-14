Ворог хоче сунутись на Харків, на Ізюмському напрямку росіяни зазнали втрат

Російські окупанти на Слобожанському напрямку намагаються закріпитися на досягнутих рубежах, перегруповується та здійснює спроби відновити наступальні дії на міста Харків і Суми.

Джерело: вечірне зведення Генштабу ЗСУ у Facebook

Деталі: На Ізюмському напрямку внаслідок активних наступальних дій Українських захисників противник зазнав втрат в районі населених пунктів Топольське, Шпаківка, Донецьке та відступив.

Слобожанський напрямок – перегрупування військ та спроби відновити наступальні дії на Суми й Харків.

На Донецькому та Таврійському напрямках ворожі підрозділи намагаються вести штурмові дії, зосереджуючи основні зусилля на просуванні в напрямку Сєвєродонецька. Безуспішними залишаються спроби захопити Маріуполь.

На Південнобузькому напрямку противник намагається вести рейдові дії та закріпитися на досягнутих рубежах.

На Волинському напрямку противник проводив демонстраційні дії підрозділами зі складу ЗС Білорусі вздовж Державного кордону України.

На Поліському напрямку підрозділи окупаційних військ проводили заходи з відновлення боєздатності та перегрупування військ, удосконалювали логістичне забезпечення. Противник активно веде розвідку.

На Сіверському напрямку ворог зосередився на перегрупуванні, поповненні запасів, підготовці до відновлення наступу у напрямку Броварів.

Для нарощування угруповань у Поліському, Таврійському та Південнобузькому операційних районах росіянами здійснюється формування та переміщення стратегічних резервів до наших кордонів.

Важливо: Російська влада усілякими способами вишукує "свіжих" солдатів для використання їх у бойових діях на українській території. Останнім часом все більше росіян відмовляються йти воювати проти України.