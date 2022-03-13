Враг хочет двинуться на Харьков, на Изюмском направлении россияне понесли потери

Российские оккупанты на Слобожанском направлении пытаются закрепиться на достигнутых рубежах, перегруппировываются и предпринимают попытки возобновить наступательные действия на города Харьков и Сумы.

Источник: вечерняя сводка Генштаба в Facebook

Детали: На Изюмском направлении в результате активных наступательных действий Украинских защитников противник понес потери в районе населенных пунктов Топольское, Шпаковка, Донецкое и отступил.

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Слобожанское направление – перегруппировка вражеских войск и попытки возобновить наступательные действия на Сумы и Харьков.

На Донецком и Таврическом направлениях вражеские подразделения пытаются вести штурмовые действия, сосредотачивая основные усилия на продвижении в направлении Северодонецка. Безуспешными остаются попытки захватить Мариуполь.

На Южнобужском направлении противник пытается вести рейдовые действия и закрепиться на достигнутых рубежах.

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На Волынском направлении враг проводил демонстрационные действия с подразделениями из состава ВС Беларуси вдоль Государственной границы Украины.

На Полесском направлении подразделения оккупационных войск проводили мероприятия по восстановлению боеспособности и перегруппировке войск, совершенствовали логистическое обеспечение. Противник активно ведет разведку.

На Северском направлении оккупанты сосредоточились на перегруппировке, пополнении запасов, подготовке к возобновлению наступления в направлении Броваров.

Для наращивания группировок в Полесском, Таврическом и Южнобужском операционных районах противником осуществляется формирование и перемещение стратегических резервов к нашим границам.

Важно: Российские власти всячески выискивают "свежих" солдат для использования их в боевых действиях на украинской территории. В последнее время все больше россиян отказываются идти воевать против Украины.