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Повітряні сили порахували збитих ворожих "пташок" за 13 березня

Ольга Глущенко Неділя, 13 березня 2022, 23:49
Повітряні сили порахували збитих ворожих пташок за 13 березня
Ілюстративне фото збитого ворожого літака, facebook-сторінка ПС ЗСУ

Сили протиповітряної оборони України за добу 13 березня уразили чотири літаки, три вертольоти та безпілотний літальний апарат окупантів.

Джерело: Командування Повітряних Сил ЗСУ

Деталі: На одному із стратегічних напрямків на Київщині група ворожих літаків типів Су-35, Су-34 та Су-25 намагалась завдати ракетно-бомбових ударів по оборонних редутах українських захисників.

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І поки винищувачі Повітряних Сил вели позиційне повітряне протистояння із переважаючими силами окупантів, протиповітряна оборона випустила зенітні ракети по ворожих повітряних цілях.

Попередньо зафіксовано три влучання по літаках противника. Також зенітні ракетні війська інформують про ураження трьох вертольотів росіян і одного БпЛА.

Також оперативне командування "Північ" повідомляє, що їхня ППО вразила ще один літак окупантів.

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Теми: авіавійна
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