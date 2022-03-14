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Воздушные силы подсчитали количиство сбитых вражеских "птиц" за 13 марта

Ольга ГлущенкоПонедельник, 14 марта 2022, 00:49
Иллюстративное фото сбитого вражеского самолета, facebook-страница ВС ВСУ

Силы противовоздушной обороны Украины за сутки 13 марта поразили четыре самолета, три вертолета и беспилотный летательный аппарат оккупантов.

Источник: Командование Воздушных Сил ВСУ

Детали: На одном из стратегических направлений в Киевской области группа вражеских самолетов типов Су-35, Су-34 и Су-25 пыталась нанести ракетно-бомбовые удары по оборонным редутам украинских защитников.

И пока истребители Воздушных Сил вели позиционное воздушное противостояние с превосходящими силами кафиров, противовоздушная оборона выпустила зенитные ракеты по вражеским воздушным целям.

Предварительно зафиксировано три попадания по самолетам противника. Также зенитные ракетные войска информируют о поражении трех вертолетов россиян и одного БПЛА.

Также оперативное командование "Север" сообщает, что их ПВО поразило еще один самолет оккупантов.

Темы: авиавойна
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