Воздушные силы подсчитали количиство сбитых вражеских "птиц" за 13 марта

Силы противовоздушной обороны Украины за сутки 13 марта поразили четыре самолета, три вертолета и беспилотный летательный аппарат оккупантов.

Источник: Командование Воздушных Сил ВСУ

Детали: На одном из стратегических направлений в Киевской области группа вражеских самолетов типов Су-35, Су-34 и Су-25 пыталась нанести ракетно-бомбовые удары по оборонным редутам украинских защитников.

И пока истребители Воздушных Сил вели позиционное воздушное противостояние с превосходящими силами кафиров, противовоздушная оборона выпустила зенитные ракеты по вражеским воздушным целям.

Предварительно зафиксировано три попадания по самолетам противника. Также зенитные ракетные войска информируют о поражении трех вертолетов россиян и одного БПЛА.

Также оперативное командование "Север" сообщает, что их ПВО поразило еще один самолет оккупантов.