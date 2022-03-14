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У Китаї відхрестилися від запиту Москви на військову та економічну допомогу

Анастасія КалатурПонеділок, 14 березня 2022, 00:35
У Китаї відхрестилися від запиту Москви на військову та економічну допомогу
ФОТО: GETTY

У посольстві Китаю заявили, що ніколи не чули про те, що Москва запросила в Пекіну військову техніку після початку вторгнення в Україну.

Джерело:  представник посольства Китаю у Вашингтоні Лю Пеньюй  у коментарі Reuters

Пряма мова: "Я ніколи про це (запит Росії – Ред.) не чув…  Наразі першорядним завданням є запобігання ескалації напруги або навіть виходу ситуації з-під контролю".

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Деталі: Лю Пеньюй заявив, що "поточна ситуація в Україні дійсно збиває з пантелику".

Що передувало: Видання  NYT  з посиланням на посадовців США повідомило, що Росія попросила Китай надати їй військову техніку та підтримку у війні з Україною. РФ також звернулася до Китаю з проханням щодо додаткової економічної допомоги, щоб допомогти протидіяти санкціям.

Теми: РосіяКитай
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