Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Китае открестились от запроса Москвы на военную и экономическую помощь

Анастасия КалатурПонедельник, 14 марта 2022, 00:35
В Китае открестились от запроса Москвы на военную и экономическую помощь
ФОТО: GETTY

В посольстве Китая заявили, что никогда не слышали о том, что Москва запросила у Пекина военную технику после начала вторжения в Украину.

Источник: представитель посольства Китая в Вашингтоне Лю Пеньюй в комментарии Reuters

Прямая речь: "Я никогда об этом (запросе России – Ред.) не слышал… Теперь первостепенной задачей является предотвращение эскалации напряжения или даже выхода ситуации из-под контроля".

Реклама:

Детали: Лю Пеньюй заявил, что "текущая ситуация в Украине действительно сбивает с толку".

Что предшествовало: Издание NYT со ссылкой на должностных лиц США сообщило, что Россия попросила Китай предоставить ей военную технику и поддержку в войне с Украиной. РФ также обратилась к Китаю с просьбой о дополнительной экономической помощи, чтобы помочь противодействовать санкциям.

Темы: РосcияКитай
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Данилов: 20 процентов флота РФ уже нет

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Все новости...
Росcия
"Безволие". Российское шоу в рожу всему миру
Арестованный Стрелков решил посоревноваться с Путиным за пост президента
РДК заявил, что совместно с СБУ атаковал самолеты в Курской области РФ
Последние новости
06:42
Ситуация хуже, чем была с Бахмутом – Данилов об обороне Марьинки
05:44
У России возникли проблемы с поставками нефти в Индию – Reuters
04:34
Данилов: 20 процентов флота РФ уже нет
04:06
После уничтожения БДК "Новочеркасск" оккупанты усилили проверки в Феодосии – сопротивление
03:04
ОбновленоМинобороны РФ заявило о сбитии двух украинских беспилотников
02:56
Армия США заявляет о сбитии беспилотников и ракет, выпущенных хуситами
02:20
ОбновленоРоссияне запускали ударные БПЛА с юга
01:54
Иран ускорил производство обогащенного урана – СМИ
00:58
FT: Евросоюз планирует предоставить Украине €20 млрд в обход Орбану
00:30
Полиции Вены пришлось оправдываться за правоохранителя с "Z" на шлеме
Все новости...
Реклама: