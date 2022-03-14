В Китае открестились от запроса Москвы на военную и экономическую помощь

В посольстве Китая заявили, что никогда не слышали о том, что Москва запросила у Пекина военную технику после начала вторжения в Украину.

Источник: представитель посольства Китая в Вашингтоне Лю Пеньюй в комментарии Reuters

Прямая речь: "Я никогда об этом (запросе России – Ред.) не слышал… Теперь первостепенной задачей является предотвращение эскалации напряжения или даже выхода ситуации из-под контроля".

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Детали: Лю Пеньюй заявил, что "текущая ситуация в Украине действительно сбивает с толку".

Что предшествовало: Издание NYT со ссылкой на должностных лиц США сообщило, что Россия попросила Китай предоставить ей военную технику и поддержку в войне с Украиной. РФ также обратилась к Китаю с просьбой о дополнительной экономической помощи, чтобы помочь противодействовать санкциям.