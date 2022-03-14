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У Маріуполі померла вагітна, яка постраждала під час бомбардування пологового – журналістка

Ольга Глущенко Понеділок, 14 березня 2022, 02:42
У Маріуполі померла вагітна, яка постраждала під час бомбардування пологового – журналістка
фото: Євген Малолєтка

Одна з вагітних жінок, які постраждали в Маріуполі від авіаудару по пологовому будинку, померла разом із ненародженою дитиною.

Джерело: журналістка "Голосу Америки" Ася Доліна у Facebook

"Перша вагітна дівчина з відео/фото репортажів з місця бомбардування дитячої лікарні номер три у Маріуполі (пологовий будинок), та, яку виносили на ношах, не вижила.

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І дитина її не народжена не вижила".

Деталі: Журналістка зазначає, що це підтвердив фотограф Євген Малолєтка, який зробив фото жінок для видання АР.

Що передувало: Раніше повідомлялося, що внаслідок авіаудару по Маріупольському пологовому будинку №2 отримали поранення 17 осіб, серед них персонал та породілі. 

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо: Інша жінка, б'юті-блогерка Маріанна Підгурська, яку теж сфотографували під час обстрілів пологового будинку Маріуполя, ввечері 10 березня народила дівчинку. 

Теми: Маріупольвійна
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