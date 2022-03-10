Обстріл лікарні у Маріуполі: 3 загиблих, 17 постраждалих

Вагітна дівчина евакуюється зі знищеної лікарні. Фото з Telegram Маріупольської міськради

Троє людей, серед яких одна дитина, загинули і ще 17 постраждали у результаті бомбардування російськими літаками дитячої лікарні у Маріуполі.

Джерело: Маріупольська міська рада у Telegram

Дослівно міськрада: "На сьогодні відомо, що після терористичного бомбардування російськими літаками дитячої лікарні у Маріуполі постраждало 17 людей (діти, жінки, лікарі), троє загинули, серед них одна дитина – дівчинка".



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