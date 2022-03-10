Обстріл лікарні у Маріуполі: 3 загиблих, 17 постраждалих
Четвер, 10 березня 2022, 08:29
Троє людей, серед яких одна дитина, загинули і ще 17 постраждали у результаті бомбардування російськими літаками дитячої лікарні у Маріуполі.
Джерело: Маріупольська міська рада у Telegram
Дослівно міськрада: "На сьогодні відомо, що після терористичного бомбардування російськими літаками дитячої лікарні у Маріуполі постраждало 17 людей (діти, жінки, лікарі), троє загинули, серед них одна дитина – дівчинка".
Передісторія:
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- Російські війська цілеспрямовано та безжалісно знищують мирне населення Маріуполя.
- Окупанти близько 16:30 9 березня скинули з літаків кілька потужних бомб на дитячу лікарню та пологовий будинок у Маріуполі. Усі корпуси медзакладу були зруйновані вщент. Щонайменше 17 людей дістали поранення, в тому числі вагітні жінки.
- Мер Маріуполя Вадим Бойченко назвав це геноцидом з боку російських окупантів та сподівається, що воєнні злочинці, причетні до авіанальоту на пологовий будинок, будуть притягнуті до найсуворішого покарання в міжнародних судах.
- Низка діячів російської державної пропаганди намагаються через взаємосуперечливі фейки виправдати бомбардування.