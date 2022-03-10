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Обстріл лікарні у Маріуполі: 3 загиблих, 17 постраждалих

Ірина БалачукЧетвер, 10 березня 2022, 08:29
Обстріл лікарні у Маріуполі: 3 загиблих, 17 постраждалих
Вагітна дівчина евакуюється зі знищеної лікарні. Фото з Telegram Маріупольської міськради

Троє людей, серед яких одна дитина, загинули і ще 17 постраждали у результаті бомбардування російськими літаками дитячої лікарні у Маріуполі.

Джерело: Маріупольська міська рада у Telegram

Дослівно міськрада: "На сьогодні відомо, що після терористичного бомбардування російськими літаками дитячої лікарні у Маріуполі постраждало 17 людей (діти, жінки, лікарі), троє загинули, серед них одна дитина – дівчинка".

Передісторія:

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  • Російські війська цілеспрямовано та безжалісно знищують мирне населення Маріуполя.   
  • Окупанти близько 16:30 9 березня скинули з літаків кілька потужних бомб на дитячу лікарню та пологовий будинок у Маріуполі. Усі корпуси медзакладу були зруйновані вщент. Щонайменше 17 людей дістали поранення, в тому числі вагітні жінки.
  • Мер Маріуполя Вадим Бойченко назвав це геноцидом з боку російських окупантів та сподівається, що воєнні злочинці, причетні до авіанальоту на пологовий будинок, будуть притягнуті до найсуворішого покарання в міжнародних судах.
  • Низка діячів російської державної пропаганди намагаються через взаємосуперечливі фейки виправдати бомбардування.

Теми: МаріупольвійнаРосія
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