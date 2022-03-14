В Мариуполе умерла беременная, пострадавшая во время бомбардировки роддома – журналист

Одна из беременных женщин, пострадавших в Мариуполе от авиаудара по роддому, умерла вместе с нарождённым ребенком.

Источник: журналистка "Голоса Америки" Ася Долина в Facebook

"Первая беременная девушка из видео/фото репортажей с места бомбежки детской больницы номер три в Мариуполе (роддом), та, которую выносили на носилках, не выжила.

И ребёнок ее не рождённый не выжил".

Детали: Журналистка отмечает, что это подтвердил фотограф Евгений Малолетка, сделавший фото женщин для издания АР.

Что было ранее: Сообщалось, что три человека, среди которых один ребенок, погибли и еще 17 пострадали в результате бомбардировки российскими самолетами детской больницы в Мариуполе.

Напомним: Другая женщина, бьюти-блогерка Марианна Пидгурская, которую тоже сфотографировали при обстреле роддома Мариуполя, вечером 10 марта родила девочку.