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“Тероризм не можна терпіти”: Мери США вимагають звільнити мелітопольського міського голову

Анастасія КалатурПонеділок, 14 березня 2022, 05:40
“Тероризм не можна терпіти”: Мери США вимагають звільнити мелітопольського міського голову
ІВАН ФЕДОРОВ, ФОТО З ЙОГО FACEBOOK

Конференція мерів США, що  об‘єднує понад 1400 міських голів, вимагає негайно звільнити викраденого росіянами мера Мелітополя Івана Федорова.

Джерело: заява Конференції

Дослівно: "Мери Америки вимагають негайного визволення мера Мелітополя Івана Федорова.

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Мер Федоров був жорстоко викрадений, коли дбав про своїх громадян, які зіткнулися з неймовірним варварством із боку російських військ. Цей тероризм не можна терпіти, і ми закликаємо міжнародне співтовариство зробити все необхідне для забезпечення його свободи…

Ми зробимо все можливе, щоб доставити мера Федорова до безпечного місця".

Передісторія: Окупанти викрали мера Мелітополя Івана Федорова 11 березня.

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Теми: МелітопольСША
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