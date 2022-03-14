“Тероризм не можна терпіти”: Мери США вимагають звільнити мелітопольського міського голову

Конференція мерів США, що об‘єднує понад 1400 міських голів, вимагає негайно звільнити викраденого росіянами мера Мелітополя Івана Федорова.

Джерело: заява Конференції

Дослівно: "Мери Америки вимагають негайного визволення мера Мелітополя Івана Федорова.

Мер Федоров був жорстоко викрадений, коли дбав про своїх громадян, які зіткнулися з неймовірним варварством із боку російських військ. Цей тероризм не можна терпіти, і ми закликаємо міжнародне співтовариство зробити все необхідне для забезпечення його свободи…

Ми зробимо все можливе, щоб доставити мера Федорова до безпечного місця".

Передісторія: Окупанти викрали мера Мелітополя Івана Федорова 11 березня.